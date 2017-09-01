{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 08:26
Колобков: в игре сборной России по баскетболу видна тренерская рука
© Владимир Гердо/ТАСС

Российские баскетболисты выиграли все три стартовые встречи на чемпионате Европы, победив команды Турции, Сербии и Бельгии

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Илья Андреев/. Сборная России показывает хороший командный баскетбол на чемпионате Европы, в ее игре чувствуется тренерская рука. Об ТАСС заявил министр спорта РФ Павел Колобков в кулуарах Восточного экономического форума.

Российские баскетболисты выиграли все три стартовые встречи на турнире, победив команды Турции, Сербии и Бельгии. Россияне досрочно обеспечили себе выход в плей- офф. Главным тренером российской сборной является Сергей Базаревич.

"Молодцы. Очень переживаем, очень болеем за наших ребят, тем более что за последние годы результаты были не очень успешными. Очень хорошая командная игра, видна тренерская рука. Да, победы даются с трудом, но это закаляет команду, делает ее сильнее", - сказал Колобков.

"Все соперники серьезные, даже бельгийцы. Слабых команд нет, в каждой сборной есть свой лидер, баскетбол развивается. И то, что мы смогли выйти в плей-офф уже после третьего матча, очень приятно, но сюрпризом это назвать сложно", - отметил министр спорта РФ.

"Хочется, чтобы мы завершили групповой турнир со стопроцентным показателем побед. Наша команда на этом турнире уже приучила нас к тому, что побеждает", - добавил Колобков.

Сборная России в следующем матче чемпионата Европы сыграет с командой Латвии. Игра пройдет во вторник в Стамбуле.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Смотрите также
Жуков: результаты российских баскетболистов на чемпионате Европы удивляютБывший тренер сборной России по баскетболу Блатт восхищен игрой команды на ЧЕЕлевич: матч с латвийцами на ЧЕ по баскетболу покажет потенциал россиян на турниреБазаревич: досрочный выход в плей-офф ЧЕ не скажется на настрое российских баскетболистов
Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке
Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать
Юрий Трутнев: система "Восход" получила от ЦБ право торговать криптовалютой
Теги
Евробаскет-2017ВЭФ-2017
Читать далее
Более 110 тыс. рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2020 года
5 сентября, 09:09
Камчатка и ВСК подписали соглашение о льготных условиях страхования
5 сентября, 09:03
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФ
5 сентября, 08:33
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.