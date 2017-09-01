Камчатка и ВСК подписали соглашение о льготных условиях страхования

Соглашение, в частности, предполагает сотрудничество в улучшении инвестклимата, снижению барьеров при развитии бизнеса, повышения доступности страховых продуктов для проектов в рамках ТОР и СПВ

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 5 сентября. /Корр. ТАСС Елена Верещака/. Правительство Камчатского края и страховая компания "ВСК" в рамках предварительной программы Восточного экономического форума во Владивостоке подписали во вторник соглашение о льготных условиях страхования резидентов ТОР и Свободного порта (СПВ) на полуострове. Подписи под документом поставили губернатор Камчатского края Владимир Илюхин и председатель совета директоров САО "ВСК" Сергей Цикалюк, сообщила пресс-служба правительства Камчатского края.

"Соглашение предполагает сотрудничество в улучшении инвестиционного и предпринимательского климата, снижению барьеров при развитии бизнеса, повышения доступности страховых продуктов для проектов в рамках ТОР и СПВ, создания комплексной системы поддержки предпринимательства. Только в рамках режимов на Камчатке сейчас реализуют свои проекты 30 инвесторов. В общей сложности, они планируют вложить в развитие территории более 17 млрд рублей", - цитирует пресс-служба губернатора Владимира Илюхина.

Председатель совета директоров САО "ВСК" подчеркнул, что в период, когда экономика России переживает подъем, вопросы защиты имущественных интересов граждан и предприятий имеют для компании особое значение.

"Сейчас мы работаем с крупными строительными организациями, занимаемся страхованием ответственности, активно работаем в области добровольного медицинского страхования. Подписание соглашения позволит нам закрепить наше участие в вопросах развития территории и нашу социальную ответственность перед регионом", - сказал Сергей Цикалюк.

САО "ВСК" работает на рынке Камчатки 24 года. Региональный филиал входит в тройку крупнейших страховщиков в крае. Организация страхует имущество и ответственность не менее 600 камчатских предприятий и организаций различных форм собственности.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.