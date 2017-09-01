Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФ

Глава ведомства Сергей Донской подчеркнул, что право управления компанией должно быть только у лиц с доступом к гостайне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ предлагает в рамках возможной сделки по покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling Сompany (EDC) полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию, а также установить требования к формированию органов управления этой компанией из лиц, имеющих доступ к гостайне. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Минприроды предложило ФАС установить требование к сделке Schlumberger в части перевода EDC полностью под российскую юрисдикцию и формирования органов управления компании из лиц, имеющих доступ к гостайне в соответствии с российским законодательством", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября в рамках форума проходит несколько панельных сессий, посвященных молодежному предпринимательству. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.