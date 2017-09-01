{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 08:33
Минприроды предлагает полностью перевести EDC под юрисдикцию РФ
© Сергей Бобылев/фотохост-агентство ТАСС

Глава ведомства Сергей Донской подчеркнул, что право управления компанией должно быть только у лиц с доступом к гостайне

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство природных ресурсов РФ предлагает в рамках возможной сделки по покупке компанией Schlumberger доли в Eurasia Drilling Сompany (EDC) полностью перевести EDC в российскую юрисдикцию, а также установить требования к формированию органов управления этой компанией из лиц, имеющих доступ к гостайне. Об этом сообщил министр природных ресурсов и экологии Сергей Донской в интервью ТАСС в рамках Восточного экономического форума.

"Минприроды предложило ФАС установить требование к сделке Schlumberger в части перевода EDC полностью под российскую юрисдикцию и формирования органов управления компании из лиц, имеющих доступ к гостайне в соответствии с российским законодательством", - сказал он.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября в рамках форума проходит несколько панельных сессий, посвященных молодежному предпринимательству. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке
Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать
Юрий Трутнев: система "Восход" получила от ЦБ право торговать криптовалютой
Теги
ВЭФ-2017РоссияДонской, Сергей Ефимович
Читать далее
Более 110 тыс. рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2020 года
5 сентября, 09:09
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.