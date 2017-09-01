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5 сентября, 09:09
Более 110 тыс. рабочих мест будет создано на Дальнем Востоке до 2020 года

Замминистра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев заявил, что "две главные задачи, которые позволят закрепить молодежь на Дальнем Востоке, - работа и жилье"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Бизнес, заявивший о планах реализовать на Дальнем Востоке инвестиционные проекты, планирует до 2020 года создать порядка 110 тыс. новых рабочих мест, что позволит стабилизировать численность населения региона, считает заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Сергей Качаев.

"У нас сейчас уже 110 тыс. рабочих мест по тем инвестпроектам, которые заявлены на Дальнем Востоке, будут созданы до 2020 года. Представляете, какой объем трудовых ресурсов понадобится", - сказал Качаев во вторник в ходе работы панельной дискуссии на молодежной площадке ВЭФ. Тем самым, уверен он, предложение работы на Дальнем Востоке будет возрастать, что, по его мнению, позволит закрепить молодежь в регионе и избежать тем самым отток населения.

Закреплению молодых на Дальнем Востоке, считает Качаев, позволит также решение их жилищных вопросов. "Две главные задачи, которые позволят закрепить молодежь на Дальнем Востоке, - работа и жилье. Мы выходим с инициативой на АИЖК по созданию специального ипотечного продукта без первоначального взноса", - сказал замминистра.

Он отметил, что в регионе могли бы появиться новые молодежные населенные пункты, в том числе благодаря программе "дальневосточный гектар". "Сегодня на сессии утром (в рамках ВЭФ) такое предложение прозвучало - создание молодежных населенных пунктов, я думаю, что мы в правильном направлении движемся. Мы готовы помогать инфраструктурой, готовы помогать привлечению работодателей к созданию населенных пунктов <…> Бизнес уже говорит, давайте создавать новые поселки рядом с нашими производствами", - рассказал Качаев.

Кроме того, он считает, что стабилизации численности населения на Дальнем Востоке поможет также развитие системы образования. "Молодежь часто едет на европейскую часть за получением образования. Мы со своей стороны предлагаем создание филиалов ведущих российских вузов на Дальнем Востоке, чтобы они не уступали московским вузам <…> Также мы предлагаем развивать систему дистанционного образования и виртуальных университетов", - сообщил Качаев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
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