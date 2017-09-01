Эксперт: госзаказ на геологоразведку нужно сделать разрешением на нее

Руководитель Дальгеофизики Валерий Кузнецов отметил, что необходимость проведения работ "определена на государственном уровне, и любое противодействие их выполнению является антигосударственным"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Наличие государственного заказа на проведение геологоразведочных работ на конкретной территории нужно сделать разрешением на них. Такое мнение на полях Восточного экономического форума высказал ТАСС руководитель Центра региональных геологических исследований (Дальгеофизика, предприятие входит в государственный холдинг "Росгеология") Валерий Кузнецов

"Представляется, что само наличие государственного заказа на проведение полевых геологических работ на конкретной территории должно быть разрешением на их выполнение. Их необходимость определена на государственном уровне, и любое противодействие их выполнению является антигосударственным. Поэтому необходимо максимальное упрощение процедуры оформления документов", - сказал собеседник агентства.

Как уточнили в пресс-службе "Дальневосточного ПГО" (входит в холдинг "Росгеология), после подписания документов на выполнение государственного заказа необходимо получить разрешение от муниципальных властей, региональных департаментов лесного хозяйства, утвердить документацию на проведение буровых работ и собрать еще около десятка разрешений. Это занимает иногда до полугода.

По мнению Кузнецова, такая система планирования и организации полевых работ на Дальнем Востоке России, как и в общем по стране, "громоздкая, не рациональная и в целом нелогичная". "Программы проведения геологоразведочных работ должны быть утверждены и получить официальный статус к началу действующего года. Учитывая короткий период возможности выполнения сезонных полевых работ в дальневосточном регионе, проектно-сметная документация должна иметь действующий статус уже к началу реального полевого сезона, а не к его середине, а то и к завершению", - отметил эксперт.

По его мнению, со временем ситуация с оформлением геологоразведочных работ в регионах становится все хуже. "Порочна в принципе существующая система согласований и закупок в условиях выполнения сезонных полевых работ, при продолжительности основного сезона 3-6 месяцев, которые полностью парализуют их проведение", - отметил руководитель Центра региональных геологических исследований.

Дальгеофизика (г. Хабаровск) ведет работы по поискам твердых полезных ископаемых на юге Дальнего Востока за счет средств федерального бюджета.

Третий Восточный экономический форум пройдет 6-7 сентября. Проблемы геологоразведки будут обсуждаться на отдельной сессии форума. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.