Российско-японские группы займутся организацией сотрудничества на Южных Курилах

Токио уже представил несколько проектов для совместной реализации в регионе, заявил зампред комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при ТПП РФ Вадим Салтыковский

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Две рабочие российско-японские группы будут работать над сотрудничеством на Южных Курилах. Об этом в выступлении на сессии "ТОР на Дальнем Востоке, Свободный порт Владивосток, особые экономические зоны в Юго-Восточной Азии: как сотрудничать и обмениваться опытом" образовательной конференции Россия-АСЕАН сообщил заместитель председателя комитета по экономическому сотрудничеству со странами Азии и Океании при Торгово-промышленной палате РФ Вадим Салтыковский.

"Будут созданы рабочие группы. Первая рабочая группа будет вести работу по самой хозяйственной модели (Южных Курил), потому что там есть нюансы, связанные с юридическими вопросами. И вторая рабочая группа, которая будет заниматься вопросами миграционными - как наиболее оптимально обеспечить приезд японских предпринимателей в эти зоны", - отметил Салтыковский.

По его словам, японская сторона уже представила несколько проектов, которые планируется совместно реализовать на Южных Курилах. "Это отдельные проекты, связанные с созданием туристического, медицинского и рыбоперерабатывающего кластеров. Я надеюсь, что завтра, когда будет встреча наших лидеров, эти вопросы будут обсуждаться в конкретном ключе", - отметил Салтыковский.

Образовательная конференция Россия-АСЕАН проходит в рамках Молодежного дня ВЭФ-2017, который пройдет 6-7 сентября. Главной темой конференции стал обмен опытом стран Юго-Восточной Азии по внедрению новых экономических механизмов, таких как ТОР, Свободные порты и особые экономические зоны.

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