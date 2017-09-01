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5 сентября, 09:23
Перечень направлений по внедрению блокчейна в медицине утвердят в октябре

О запуске блокчейн-проектов в сфере здравоохранения договорились ВЭБ и Минздрав РФ в начале августа

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Рабочая группа по блокчейну при правительстве РФ утвердит перечень направлений по внедрению технологии в здравоохранении на заседании в октябре. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума заявил один из участников рабочей группы, глава Внешэкономбанка (ВЭБ) Сергей Горьков.

"Сейчас мы изучаем, в какие еще направления в медицине будет внедряться блокчейн. Перечень направлений мы утвердим в октябре на рабочей группе по блокчейну при правительстве РФ. Но медицинские книжки - это очевидно", - сказал Горьков.

В начале августа ВЭБ и Минздрав РФ договорились о запуске блокчейн-проектов в сфере здравоохранения. Соответствующие договоренности были достигнуты на рабочей встрече с участием председателя ВЭБ Сергея Горькова и министра здравоохранения РФ Вероники Вероники Скворцовой.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Горьков, Сергей НиколаевичРоссияСкворцова, Вероника Игоревна
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