Глава Внешэкономбанка Сергей Горьков при этом отметил, что Дальний Восток - очень фрагментарный регион, где-то есть избыток электроэнергии, а где-то нехватка

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк рассматривает Дальний Восток в качестве одной из площадок для строительства центра для майнинга криптовалюты. Об этом в преддверии Восточного экономического форума в интервью ТАСС сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков.

"ВЭБ изучает разные площадки. К сожалению, у нас пока такое законодательство, что тариф [на электроэнергию] и логистика сильно бьют по интересу к майнинговым мощностям. Думаю, что должны быть какие-то специальные решения, чтобы эти мощности найти. Кроме того, Дальний Восток - очень фрагментарный регион, где-то есть избыток электроэнергии, а где-то нехватка, но все же мы рассматриваем его в качестве площадки для строительства майнинговых центров", - сказал Горьков.

Ранее заместитель председателя правительства Российской Федерации - полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев сообщал, что Дальневосточные регионы разрабатывают проект создания майнинговых центров и биржи для работы с криптовалютами.

Единственным источником эмиссии виртуальной валюты является ее "добыча" (майнинг, от англ. mining) пользователями, запустившими приложения: за использование ресурсов их компьютеров им перечисляется небольшой объем криптовалюты.

Сейчас стоимость производства криптовалюты складывается из стоимости оборудования и электроэнергии. Ее относительно низкая стоимость в РФ в сочетании с переизбытком электрических мощностей стимулируют дискуссии относительно использования этих преимуществ на уровне государства.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.