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5 сентября, 09:16
ВЭБ готов инвестировать около 106 млрд рублей в новые проекты на Дальнем Востоке

Проекты охватывают инфраструктуру аэропортов, портов, железной дороги, а также высокотехнологичные отрасли промышленности

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Внешэкономбанк рассматривает шесть новых инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и готов вложить около 106 млрд рублей. Об этом в интервью ТАСС в преддверии Восточного экономического форума сообщил глава ВЭБ Сергей Горьков.

"Сейчас на рассмотрении и экспертизе во Внешэкономбанке еще шесть инвестиционных проектов на Дальнем Востоке. Предполагаемая доля участия ВЭБ составляет почти 106 млрд рублей. Эти проекты охватывают инфраструктуру аэропортов, портов, железной дороги, а также высокотехнологичные отрасли промышленности", - сказал он.

По словам Горькова, при участии ВЭБ на Дальнем Востоке уже реализуется восемь проектов, а размер инвестиций госкорпорации превышает 267 млрд рублей.

"Проекты сложные, но мы стараемся сделать их успешными. В качестве примера реализованного при поддержке ВЭБ проекта могу назвать новый пассажирский терминал в международном аэропорту города Владивосток, который занимает ведущее место в Дальневосточном регионе по объемам пассажирских перевозок", - рассказал Горьков.

В рамках Восточного экономического форума ВЭБ также планирует заключить ряд контрактов по инвестированию в инфраструктуру Дальнего Востока. В частности, госкорпорация подпишет соглашение о финансировании строительства международного терминала в Хабаровским аэропортом, уточнил глава ВЭБ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Горьков, Сергей НиколаевичРоссия
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