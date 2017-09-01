Реализация проекта открывает большие перспективы, отметил гендиректор "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Дмитрий Селютин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /Корр. ТАСС Наталья Никулина/. Реализация проекта Азиатского энергокольца технологически осуществима и не потребует инновационных решений, но нуждается в детальной длительной проработке, сообщил ТАСС в преддверии Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке генеральный директор "Дальневосточной энергетической управляющей компании" Дмитрий Селютин.

Проект Азиатского энергокольца будет обсуждаться на отдельной сессии в рамках ВЭФ во Владивостоке, а вопросы экспортного потенциала, энергетики и сотрудничества с регионами Азии эксперты обсудят на профильной сессии "Мы соседи: зарабатываем, сотрудничая".

Перспективы проекта

Реализация проекта Азиатского энергокольца открывает большие перспективы, но нуждается в детальной проработке всех аспектов, отметил Селютин.

"Реализация проекта Азиатского энергокольца технологически вполне осуществима и не потребует каких-то инновационных решений. <...> Для того, чтобы прийти к выводу об экономической и технологической целесообразности проекта Азиатского энергокольца, нужно очень подробно изучить балансовую ситуацию в странах, которые будут реализовывать этот проект, тарифные и законодательные механизмы стран - потенциальных участников проекта, а также ситуацию, связанную с режимами и с диспетчеризацией, которая присутствует в этих странах", - сказал собеседник агентства.

По его словам, Россия располагает избытком электроэнергии на Дальнем Востоке и готова ввести новые генерирующие мощности на востоке страны в том случае, если их экспортный потенциал будет востребован. Она заинтересована в увеличении доли экспорта продукции с высокой добавленной стоимостью, к которой относится электроэнергия. "Я бы квалифицировал интерес России как бенефициара этого проекта в первую очередь как геополитический. Что касается экономики: получится экономически оправданная выгодная схема - будет хорошо, не получится - есть более важные вещи, которые должны подтвердить роль России в АТР", - пояснил Селютин.

Возможные сложности

Препятствиями к реализации крупного международного проекта могут стать, в частности, различные подходы стран к формированию энерготарифов и внутренние законодательные ограничения, отметил Селютин.

"Системы регулирования тарифов в России, Китае и Японии принципиально отличаются. Например, мы крайне плохо поставляем электроэнергию в Китай по одной простой причине - российские энерготарифы неконкурентоспособны с китайскими. <...> Японское законодательство вообще запрещает импорт электроэнергии. Получается, что инициаторы проекта Азиатского энергокольца в Японии должны добиться снятия этого запрета", - отметил собеседник агентства.

Он отметил, что еще одним спорным вопросом могут стать сезонные несовпадения пиков потребления и добавил, что этот момент пока недостаточно хорошо изучен. Также, по словам Селютина, необходимо решить имеющиеся проблемы внутренних энергоколец России.

"Поставка электроэнергии в соответствии с предполагаемым маршрутом осуществляется из ОЭС Востока. Между ОЭС Сибири и ОЭС Востока перетоки сильно ограничены. Надо бы решить часть внутренних проблем, чтобы вся энергосистема России работала как действительно единая энергосистема. На данный момент восточная часть работает с достаточной степенью автономности от единой энергосистемы России, которая пока заканчивается Забайкальским краем", - пояснил Селютин.

Азиатское энергокольцо

Глава "Россетей" Олег Бударгин в рамках ПМЭФ-2017 сообщал, что Монголия может присоединиться к проекту по строительству азиатского энергокольца. Соответствующие переговоры уже ведутся. Сейчас к проекту проявляют интерес Россия, Китай, Северная и Южная Кореи, а также Япония. Предполагается, что реализация проекта позволит объединить энергосистемы этих стран.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.