Игры открыли неделю спорта, которая пройдет в рамках ВЭФ-2017

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Спортивная программа третьего Восточного экономического форума (ВЭФ) 2017 года открылась Дальневосточными корпоративными играми, в которых приняли участие более 230 человек.

"Игры открыли неделю спорта, которая пройдет в рамках ВЭФ-2017, - сказал заместитель директора фонда "Росконгресс" Георгий Брюсов, слова которого приводит пресс- служба ВЭФ. - Спортивная программа форума в этом году была значительно расширена событиями, в которых смогут участвовать жители Приморского края. На ВЭФ приедут многие знаменитые спортсмены и представители спортивных федераций, которые уже подбирают место для подготовки к Олимпиаде-2020 с прицелом на азиатский регион. Жители Приморья получат уникальную возможность встретиться с легендами спорта, принять участие в их мастер-классах".

Во вторник утром олимпийские чемпионы пятиборец Александр Лесун и дзюдоисты Арсен Галстян, Мансур Исаев, Тагир Хайбулаев посетили общеобразовательную школу №82 во Владивостоке, проведя акцию проекта "Олимпийский патруль". Спортсмены рассказали о собственном опыте выступлений на Олимпийских играх, о важности дружбы и уважения в спорте, приняли участие в автограф- и фотосессиях, ответили на вопросы школьников. Исаев и Галстян продемонстрировали приемы из дзюдо - бросок через бедро и защиту от него.

Хайбулаев, Галстян и Исаев также проведут мастер-класс по дзюдо в рамках ежегодного международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юниоров и юниорок до 21 года под патронатом президента Российской Федерации Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Кроме того, пятикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова поделится секретами мастерства с юными пловцами Приморья, а трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе, депутат Госдумы Александр Карелин встретится с юными борцами региона.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября, 5 сентября проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

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