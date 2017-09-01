Губернатор Чукотки: на Дальнем Востоке необходимо создать аэропорты-хабы

По мнению главы региона, узловые аэропорты помогут жителям Дальнего Востока уменьшить время и стоимость перелетов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Цепочка аэропортов-хабов должна быть создана на Дальнем Востоке для развития авиасообщения с труднодоступными регионами округа. Это позволило бы существенно сократить жителям дальневосточных субъектов время и стоимость перелетов по ряду магистральных маршрутов. Об этом во вторник на Восточном экономическом форуме сообщил ТАСС губернатор региона Роман Копин.

"Мы понимаем, что невозможно связать каждый населенный пункт магистральным маршрутом, например, с Чукотки до Москвы, Санкт-Петербурга или Сочи. Поэтому нужна цепочка хабов, цепочка удобных пересадок, благодаря которым жители таких вот регионов, как наш, могли бы перемещаться по стране. Сейчас доходит до абсурда: чтобы жителю Чукотки попасть в ряд регионов Дальнего Востока, в 80% случаев надо лететь вначале в Москву, а потом возвращаться", - сказал Копин.

Он пояснил, что аэропорт-хаб, откуда можно было бы с удобной стыковкой отправиться в любую точку мира, мог бы расположиться, например, в Якутске, Петропавловске-Камчатском, Магадане или в Новосибирске. В настоящее время с Чукотки напрямую можно добраться только в Москву, Хабаровск или Магадан.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.