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5 сентября, 15:22
Свыше 1,2 тыс. электронных виз выдано на въезд в Россию через Дальний Восток

По данным Минвостокразвития, по таким визам в страну уже въехало 328 человек

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Более 1,2 тыс. электронных виз выдано иностранным гражданам на въезд в Россию через Дальний Восток. Об этом сообщил ТАСС заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков в кулуарах третьего Восточного экономического форума.

"У нас на сегодняшний момент 1 тыс. 279 выданных электронных виз и въехало 328 человек, из них Япония опережает всех", - сказал он.

По его словам, всего из Японии в Россию по данной системе въехали 164 человека, из Китая - 150, из Сингапура - четыре, из Ирана - два человека, из Индии - шесть, из Саудовской Аравии и Алжира - по одному. Получение по упрощенной схеме подобных виз доступно жителям 18 стран.

Электронная виза оформляется на специальном сайте и выдается на срок до 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания не более восьми суток в пределах территории субъекта РФ, в который осуществлен въезд. В настоящее время въехать по электронной визе можно в Приморский край через два пункта пропуска: морской пункт пропуска во Владивостоке и аэропорт Кневичи. С января 2018 года будут работать четыре пункта пропуска, включая также Камчатку и Сахалинскую область.

Тестовая эксплуатация системы электронных виз для иностранцев началась с 1 августа во Владивостоке в двух пунктах пропуска (морской пункт и аэропорт Кневичи), а с 8 августа начал работать специализированный сайт МИД РФ по выдаче электронных виз.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы.

Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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