Восточный экономический форум

"В этом году мы запускаем магистратуру, набрали уже более 150 человек, очень живой интерес к этому. 150 человек это только ДВФУ. Мы берем те узлы, в которых большое количество трудностей. В данный момент это блокчейн, виртуальная дополненная реальность, в следующем году это искусственный интеллект и интернет-вещание", - сообщил Поволоцкий.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. В Дальневосточном федеральном университете в 2017 году откроется магистратура, в которой студенты будут изучать создание блокчейна и виртуальной дополненной реальности. Этим же займутся и школьники в рамках дополнительного образования в одном из колледжей Владивостока. Об этом во вторник на Восточном экономическом форуме ТАСС рассказал лидер движения "Кибер Россия" Роман Поволоцкий.

Что касается дополнительного образования, по словам собеседника, движение "Кибер Россия" сотрудничает в этом вопросе с администрацией Приморского края. В настоящее время власти помогают определить, в каком из колледжей ввести дополнительные факультативы для школьников по блокчейнам и созданию виртуальной дополненной реальности. Еще одна цель на ближайшую перспективу - создание штата преподавателей.

"С этого года мы будем открывать дополнительное школьное образование. Администрация Приморского края помогает, определяем колледж, где это будет проводиться. Ближайший год наша цель с одной стороны - создание качественного штата преподавателей, которые готовы работать в данном направлении, с другой стороны поиск технологических партнеров, которые должны осуществлять полезную нагрузку на стартапы", - сказал собеседник.

Поволоцкий добавил, что на данный момент найм разработчика виртуальной реальности в регионах Дальнего Востока стоит от 75 тыс. рублей, а Москве, Санкт-Петербурге от 150 тыс. рублей. "Хотелось бы, чтобы наши программисты перестали уезжать в другие страны, а находили условия хорошие здесь и начинали заниматься при помощи ДВФУ собственно экспортом (в страны АТР - прим. ТАСС)", - сказал эксперт.

Федеральная образовательная программа "Кибер Россия", направленная на подготовку специалистов и создание стартапов в области разработки компьютерных игр с использованием технологий виртуальной, дополненной реальности (VR/AR) и технологий блокчейна, одобрена президентом России Владимиром Путиным на заседании наблюдательного совета АСИ, которое состоялось 26 июля в Петрозаводске в рамках форума "Карелия: точки роста". Участников образовательной программы будут обучать игровому дизайну, созданию пользовательских сценариев и образцам эксплуатации устройств виртуальной, дополненной и смешанной реальности, разработке и оптимизации VR/AR приложений для PC и мобильных платформ. Итогом обучения станут готовые продукты, созданные по заказу образовательных учреждений, коммерческих компаний и корпораций, а также стартапы, которые должны развивать эти продукты.

Восточный экономический форум

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.