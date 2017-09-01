Васильева считает нецелесообразным перенос начала учебного года

По словам главы Минобрнауки, "очень хорошо, что 30 мая ребенок заканчивает учиться" и у него впереди все лето, чтобы отдохнуть

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о нецелесообразности переноса начала учебного года на более позднее время.

"Школа может [перенести начало учебного года], но все-таки традиционно у нас страна не самая южная и похвастаться большим количеством солнечных дней она не может, поэтому очень хорошо, что 30 мая ребенок заканчивает учиться и впереди все лето и ребенок может отдохнуть. Это традиция", - сказала во вторник министр на встрече с молодыми учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.