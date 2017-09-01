{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 11:50
Васильева считает нецелесообразным перенос начала учебного года

По словам главы Минобрнауки, "очень хорошо, что 30 мая ребенок заканчивает учиться" и у него впереди все лето, чтобы отдохнуть

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Глава Минобрнауки Ольга Васильева заявила о нецелесообразности переноса начала учебного года на более позднее время.

"Школа может [перенести начало учебного года], но все-таки традиционно у нас страна не самая южная и похвастаться большим количеством солнечных дней она не может, поэтому очень хорошо, что 30 мая ребенок заканчивает учиться и впереди все лето и ребенок может отдохнуть. Это традиция", - сказала во вторник министр на встрече с молодыми учеными Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) в рамках Восточного экономического форума.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Антонио Фаллико: Дальний Восток может сделать Россию ключевым игроком в регионе
Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке
Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать
Теги
ВЭФ-2017Васильева, Ольга ЮрьевнаРоссия
Читать далее
Некоторые резиденты ТОР на Дальнем Востоке могут лишиться своего статуса
5 сентября, 12:06
Посол Филиппин: Манила считает Москву главным партнером в сфере поставки вооружений
5 сентября, 12:00
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.