Некоторые резиденты ТОР на Дальнем Востоке могут лишиться своего статуса

Гендиректор КРДВ заявил, что компании могут лишить статуса, если они "не приступили к реализации проекта в течение определенного времени"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Ряд резидентов ТОР на территории регионов Дальнего Востока могут в ближайшее время лишиться этого статуса из-за невыполнения условий соглашений о развитии своих проектов. Об этом сообщил сегодня ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) во Владивостоке генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов.

"У нас есть такой механизм (лишения статуса резидента - прим. ТАСС). Это неисполнение существенное условий соглашения, когда компании не приступили к реализации проекта в течение определенного времени, не представили проектную документацию, отчеты. Механизм есть, и по некоторым компаниям он уже запущен", - сказал Тихонов.

Он не назвал резидентов ТОР, о которых идет речь, отметив, что пока ситуация находится на той стадии, когда "у каждого резидента есть возможность исправиться". "Если увидим, что перспектива у него появилась, конечно же, будем с ним продолжать сотрудничать", - подчеркнул Тихонов.

По данным КРДВ, которая курирует развитие ТОР на Дальнем Востоке, на данный момент в округе насчитывается 17 таких территорий, в которых реализуется 433 проекта. Они относятся к добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству, энергетике, рыболовству, транспорту и логистике. В ТОР, создаваемых с 2015 года, действуют налоговые и таможенные льготы и другие преференции для резидентов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.