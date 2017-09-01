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5 сентября, 12:18
Резиденты ТОР на Дальнем Востоке вложат в проекты 115 млрд рублей

По словам гендиректора КРДВ, в рамках ВЭФ корпорация планирует заключить 21 соглашение с резидентами ТОР на общую сумму около 1 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Резиденты ТОР в регионах Дальнего Востока планируют до конца 2017 года вложить в развитие своих проектов в общей сложности порядка 115 млрд рублей. Об этом сообщил сегодня ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ-2017) генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов.

"Если говорить об инвестициях резидентов до ВЭФ, они составили порядка 100 млрд рублей. До конца года, я думаю, это будет порядка 115 млрд рублей", - сказал Тихонов.

Он отметил, что в ходе ВЭФ корпорация намеревается заключить 21 соглашение с резидентами различных ТОР на общую сумму около 1 трлн рублей.

По данным КРДВ, которая курирует развитие ТОР на Дальнем Востоке, в настоящее время в округе насчитывается 17 таких территорий, в которых реализуется 433 проекта. Они относятся к добыче полезных ископаемых, сельскому хозяйству, энергетике, рыболовству, транспорту и логистике. В ТОР, создаваемых с 2015 года, действуют налоговые и таможенные льготы и другие преференции для резидентов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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