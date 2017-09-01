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5 сентября, 14:20
АИЖК ожидает к 2023 году среднюю ставку по ипотечным кредитам на уровне 7%

Агентство также ожидает роста объема выданных ипотечных кредитов в России в 2018 году до 2,5 трлн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) ожидает, что к 2023 году средняя ставка по ипотечным кредитам составит 7% годовых, следует из презентации АИЖК в рамках Восточного экономического форума.

При достижении этого уровня ставки объем выдачи кредитов может увеличиться до 5 трлн рублей, а объем ввода жилья возрастет с 80 млн кв. м по итогам прошлого года до 110 млн кв. м в 2023 году.

По мере снижения ставок увеличится доля жилья, приобретаемого в ипотеку. Прогнозируемый в 2017 году показатель может вырасти до 70% к 2023 году, отмечается в презентации.

Объем ввода жилья в России в 2016 году снизился на 6,5% и составил чуть более 80 млн кв. м. До этого в России наблюдался рост данного показателя: в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м.

Ранее сообщалось, что АИЖК прогнозирует объем выдачи ипотечных кредитов в 2017 году на уровне 1,8 трлн рублей, что на 22% выше, чем в 2016 году, средняя ставка по ипотеке достигнет 11% годовых.

Объем выданных кредитов может вырасти

Генеральный директор АИЖК Александр Плутник ожидает роста объема выданных ипотечных кредитов в России в 2018 году до 2,5 трлн рублей. Об этом он сообщил в кулуарах Восточного экономического форума.

"В следующем году [объем выданных ипотечных кредитов] будет порядка 2,5 трлн рублей", - сказал он.

По прогнозам экспертов АИЖК, в 2017 году объем выдачи ипотечных кредитов составит 1,8 трлн рублей, что позволит поставить новый рекорд на ипотечном рынке.

При этом Плутник отметил, что сейчас нет необходимости внедрять специальные массовые программы для рынка.

В 2016 году рынок ипотеки восстановился после снижения в предыдущем году. Объем выданных ипотечных кредитов в 2016 году вырос на 27% и составил 1,47 трлн рублей. Жилищные условия с помощью ипотеки улучшили около 860 тыс. семей, что на 22% больше, чем годом ранее.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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