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5 сентября, 13:53
Объем ввода жилья в РФ в 2017 году сохранится на уровне прошлого года

По данным Минстроя, этот показатель составит около 80 млн кв. м

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем ввода жилья в России по итогам 2017 года останется на уровне прошлого года и составит около 80 млн кв. м. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил заместитель министра строительства и ЖКХ Никита Стасишин.

"Мы не прогнозируем снижение [объема ввода жилья в 2017 году по отношению к предыдущему году]. По всем показателям объем у нас точно, скорее всего, останется на уровне прошлого года. Предпосылки по увеличению есть, потому что квартиры доступнее, ипотека доступнее", - сказал замминистра.

Вместе с этим Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) прогнозирует, что к 2023 году объем российского жилищного фонда составит 4,1 млрд кв. м. Для сравнения, жилищный фонд с 2004 года вырос на 23% - до 3,7 млрд кв. м.

"По нашим прогнозам, со следующего года начнется рост объемов вводимого жилья", - добавил генеральный директор АИЖК Александр Плутник.

Объем ввода жилья в России в 2016 году снизился на 6,5% и составил чуть более 80 млн кв. м. До этого в России наблюдался рост данного показателя: в 2014 году было сдано в эксплуатацию 84 млн кв. м, в 2015 году - почти 85 млн кв. м.

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