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5 сентября, 12:59
Минобрнауки решило не вмешиваться в выборы президента РАН

Министр образования и науки Ольга Васильева подчеркнула, что считает всех кандидатов достойными

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минобрнауки не вмешивается в выборы президента Российской академии наук (РАН). Об этом сказала во вторник глава ведомства Ольга Васильева журналистам на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

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"У нас позиция взвешенная ровная, мы внимательно за всем наблюдаем. Никуда не вмешиваемся", - заявила Васильева.

Она также добавила, что считает всех кандидатов достойными, однако никому не отдает предпочтение. "Давайте подождем результатов", - сказала министр.

Выборы президента РАН должны были пройти в марте этого года, однако общее собрание РАН 20 марта проголосовало за их перенос на осень 2017 года после того, как все три кандидата сняли свои кандидатуры. Новые выборы президента РАН запланированы на 26 сентября 2017 года.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Васильева, Ольга ЮрьевнаРоссия
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