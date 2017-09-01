{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 12:58
Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКА
© Валерий Шарифулин/ТАСС

Шипачев после завершения сезона-2016/17, в котором СКА выиграл Кубок Гагарина, перешел в "Вегас", а Дадонов - во "Флориду"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) нападающих Вадима Шипачева и Евгения Дадонова не мог не сказаться на санкт-петербургском СКА, поскольку это выдающиеся игроки. Об этом журналистам сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ), за которую он выступает.

Шипачев после завершения сезона-2016/17, в котором СКА выиграл Кубок Гагарина, перешел из санкт-петербургского клуба в "Вегас", а Дадонов - во "Флориду".

"Их отъезд не мог не отразиться на СКА, потому что это два выдающихся игрока, и в сочетании с Гусевым они делали чудеса на льду. Но новое сочетание выглядит интересным, посмотрите, как хорошо играют", - сказал Медведев.

СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал шесть побед в шести матчах.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Антонио Фаллико: Дальний Восток может сделать Россию ключевым игроком в регионе
Сергей Горьков: ВЭБ рассматривает для инвестиций шесть проектов на Дальнем Востоке
Сигэру Мураяма: развитие отношений РФ и Японии надо поддержать
Теги
ВЭФ-2017
Читать далее
Специалисты в Приамурье изучат китайский опыт по созданию бондовых зон
5 сентября, 13:42
Минобрнауки может снова ввести предоставление медкарт детей в школах
5 сентября, 13:37
Александр Медведев: "Амур" и "Адмирал" обязательно должны остаться в КХЛ
5 сентября, 13:11
Организаторы St.Petersburg Open планируют пригласить Шарапову
5 сентября, 13:06
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.