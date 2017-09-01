Александр Медведев: отъезд Шипачева и Дадонова в НХЛ не мог не сказаться на СКА

Шипачев после завершения сезона-2016/17, в котором СКА выиграл Кубок Гагарина, перешел в "Вегас", а Дадонов - во "Флориду"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Отъезд в Национальную хоккейную лигу (НХЛ) нападающих Вадима Шипачева и Евгения Дадонова не мог не сказаться на санкт-петербургском СКА, поскольку это выдающиеся игроки. Об этом журналистам сообщил член совета директоров СКА Александр Медведев в перерыве матча между сборными администрации Приморского края и командой Восточного экономического форума (ВЭФ), за которую он выступает.

Шипачев после завершения сезона-2016/17, в котором СКА выиграл Кубок Гагарина, перешел из санкт-петербургского клуба в "Вегас", а Дадонов - во "Флориду".

"Их отъезд не мог не отразиться на СКА, потому что это два выдающихся игрока, и в сочетании с Гусевым они делали чудеса на льду. Но новое сочетание выглядит интересным, посмотрите, как хорошо играют", - сказал Медведев.

СКА в текущем регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) одержал шесть побед в шести матчах.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.