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5 сентября, 13:42
Специалисты в Приамурье изучат китайский опыт по созданию бондовых зон

Губернатор региона заявил, что проект могут реализовать в виде транспортно-логистического центра

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Эксперты из Приамурья проведут комплексное сравнение российского и китайского таможенного опыта с целью создания в Амурской области бондовой зоны площадью около 30 кв. км. Такая зона подразумевает множество налоговых и таможенных преференций, но ее сложно реализовать в реалиях российского законодательства, сообщил в интервью ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) губернатор Амурской области Александр Козлов.

"Сейчас специалисты должны понять, что возможно воплотить в жизнь на нашей территории, а что нет. Идея создания бондовой зоны - интересная, у наших китайских партнеров богатый опыт в этом. Но нам действительно нужно понять, будет ли это работать на российской стороне, ведь федеральное законодательство изменить трудно. Но хочу сказать, что за основу бондовую зону мы возьмем, поскольку там очень хорошие планировочные решения и организация пространства", - сказал Козлов.

Он отметил, что проект может быть реализован как бондовая зона в прямом смысле слова, либо как транспортно-логистический центр. По словам Козлова, в обоих случаях экономический эффект будет положительным.

Ранее сообщалось, что китайская сторона представила властям региона проект создания бондовой зоны в районе строящегося моста через реку Амур между Благовещенском и китайским городом Хэйхэ. В основу проекта заложено строительство транспортно-логистического комплекса для обеспечения функционирования пограничного мостового перехода через Амур, что будет способствовать укреплению и развитию действующих российско-китайских связей.

По примерным подсчетам, после ввода в эксплуатацию международного моста через Амур грузопоток составит 4 млн тонн в год. Пассажиропоток - 2 млн человек. Мост поможет сократить транспортные расходы для бизнеса, стимулировать развитие совместных инвестиционных проектов и дать возможность соседним регионам сократить более чем втрое путь для экспорта и импорта.

Бондовая зона - специально выделенная территория, на которой действует особый налоговый и таможенный режим. Она предусматривает зоны таможенного пропускного пункта, бондовой обработки, комплексного обслуживания, складирования, комбинированных железнодорожных и автомобильных перевозок, терминалов.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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