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5 сентября, 13:50
Сборная администрации Приморского края обыграла команду ВЭФ в хоккейном матче

Гала-матч прошел во вторник во Владивостоке на площадке ледовой арены "Полюс"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Сборная администрации Приморского края обыграла команду Восточного экономического форума (ВЭФ) в хоккейном матче со счетом 9:5.

Гала-матч, ставший одним из элементов спортивной программы Восточного экономического форума, прошел во вторник во Владивостоке на площадке ледовой арены "Полюс".

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017
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