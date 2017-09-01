В Минвостокразвития заявили о создании рейтинга регионов по уровню обеспечения деятельности НКО, результаты которого "будут докладывать ежегодно президенту на ВЭФ"

ТАСС, 5 сентября. Эксперты считают, что опыт реализации проектов некоммерческими организациями (НКО) Дальнего Востока в рамках крупных экономических проектов, реализуемых в регионе, будет интересен другим субъектам Российской Федерации. Вопросы развития некоммерческих организаций (НКО) на Дальнем Востоке и в России, формирование их реестра, связь НКО и органов власти во вторник обсуждались на панельной дискуссии "Развитие гражданской активности: итоги и новые тренды" Восточного экономического форума (ВЭФ) во Владивостоке.

По мнению экспертов, развитие гражданских инициатив и некоммерческого сектора на Дальнем Востоке имеет те же тенденции, что и во всей России. Повышается управленческий, организационный и материальный уровень активистов, улучшаются коммуникации с органами власти.

В то же время слабое развитие инфраструктуры поддержки некоммерческих организаций и проектов активистов, пробелы нормативно-правовой базы препятствуют развитию социальной активности граждан и снижают эффективность работы НКО.

О механизмах, которые помогут изменить ситуацию в лучшую сторону, рассказали опрошенные ТАСС эксперты.

Позитивно заряженный регион

Новые механизмы, которые в настоящее время реализуют на Дальнем Востоке - "дальневосточный гектар", Свободный порт Владивосток, территории опережающего развития - невозможно реализовать без поддержки органов местного самоуправления и местных сообществ. Важно, чтобы проекты, которые осуществляют в Дальневосточном федеральном округе, были инкорпорированы в НКО, считает директор департамента развития человеческого капитала и территориального развития Минвостокразвития Григорий Смоляк.

"То, что у нас здесь происходит, приводит к таким вещам, которых не предполагали. Ряд проектов не могли бы быть реализованы без "дальневосточного гектара". Например, молодой человек лет 30 объединил 250 людей, и они взяли участки. Получилась кооперация и развитие местного сообщества. В рамках "дальневосточного гектара" создают шесть поселений на Дальнем Востоке, 555 участков в одной локации. Это здорово ", - отметил на панельной дискуссии Смоляк.

По его словам, "НКО Дальнего Востока полноценно влилось в семью НКО России".

"В рамках программы президентских грантов видим, что кратно увеличились и количество, и качество заявок. Роль НКО позволяет нам быть уверенными: то, что мы делаем на Дальнем Востоке, доходит до людей, - заявил Смоляк, добавив, что власти должны их поддерживать в реализации проектов. - Без участия общественности не получится ничего, сколько бы денег ни вкладывали".

Ректор Российского государственного социального университета, представитель Общественной палаты Наталья Починок отмечает, что опыт Дальнего Востока будет очень интересен другим субъектам Российской Федерации. "Лучшие практики, которые есть на территориях опережающего развития, должны быть доступны всей стране", - отметила она.

Починок пригласила представителей НКО Дальнего Востока к обсуждению механизма независимой оценки качества социально ориентированных НКО для включения их в реестр. "Хотела бы призвать вас участвовать в обсуждении, у вас есть интересные практики. Вы очень позитивно заряженный регион, стремитесь быстрее и сейчас. Хотелось бы, чтобы Дальний Восток был визитной карточкой изменений в секторе НКО", - сказала она.

Поддержка НКО

Программы поддержки НКО есть практически во всех субъектах РФ. Одним из основных механизмов поддержки некоммерческого сектора являются президентские гранты, сообщил на панельной дискуссии директор департамента стратегического развития и инноваций Минвостокразвития Артем Шадрин.

"Федеральную инфраструктуру формирует президентский грант, который очень быстро набирает обороты. В дальнейшем важно, чтобы была планомерная работа по формированию новых проектов, поддержке и реализации тех, которые выиграли гранты", - отметил он.

Михаил Курашин, руководитель региональных программ фонда поддержки гуманитарных и просветительских инициатив "Соработничество", отметил, что анализ первых этапов показал необходимость проведения обучающих консультаций и семинаров для представителей НКО. Организовывать их будет Фонд президентских грантов и ресурсные центры. Для обеспечения прозрачности проекта планируют ввести региональных экспертов.

Директор департамента стратегического развития и инноваций Минвостокразвития Артем Шадрин сообщил, что на данный момент практически во всех регионах Дальнего Востока утвержден региональный комплексный план мер по обеспечению доступа НКО к оказанию услуг в социальной сфере, сформированы координационные органы, определен уполномоченный в муниципальной власти, ответственный за это направление.

"Теперь важно придать должную динамику этому процессу. Здесь большую позитивную роль играет аппарат полномочного представителя президента в ДФО, который курирует это направление. Мы как министерство, которое отвечает за это в правительстве РФ, также будем оказывать всяческую поддержку органам исполнительной власти на Дальнем Востоке и НКО, которые в этой сфере работают", - сказал он ТАСС.

По словам Шадрина, в дальнейшем будет создан рейтинг регионов по уровню обеспечения деятельности НКО. "Это аналог рейтинга инвестиционной привлекательности, результаты которого ежегодно подводят на экономическом форуме в Санкт-Петербурге. Здесь будут учитываться два показателя: первый - по линии Росстата - инструменты поддержки НКО и некоммерческой деятельности, второй - результаты опросов экспертов, которые оценивают, насколько благоприятные условия созданы в регионе для развития некоммерческого сектора, соцпредпринимательства. О результатах рейтинга будут докладывать ежегодно президенту на ВЭФ", - сказал он.

Развитие добровольчества

Федеральные власти связывают дальнейшее развитие некоммерческого сектора с развитием добровольчества. "Если смотреть на страны с развитыми традициями добровольчества, то у нас есть резерв. Неслучайно правительство утвердило план по развитию волонтерства, где прописан целый ряд направлений. Сейчас мы завершили согласование концепции развития волонтерства РФ, в которой детализированы акценты", - сказал Шадрин.

По его словам, в дальнейшем каждое министерство должно будет выстроить сотрудничество с добровольческими центрами, занимающимися поддержкой пожилых людей, социальным сиротством, поиском пропавших, ликвидацией ЧС. Пока прописанные нормативные акты о сотрудничестве с волонтерами есть только у МЧС и Росмолодежи.

Шадрин сообщил, что должна быть предусмотрена поддержка добровольчества для разных возрастных групп: школьников, студентов. В качестве примера он привел Казанский федеральный университет.

"Заключено соглашение между университетом и министерством экономики республики Татарстан, центр инноваций в социальной сфере размещен на базе университета. В результате на первом курсе студенты работают добровольцами, а потом, если готовы создавать стартапы или новые НКО, они получают поддержку успешных руководителей соцпредприятий, организаций", - рассказал директор департамента стратегического развития и инноваций Минвостокразвития.

По его мнению, движение вперед обеспечит инициатива "Вузы как центр инновации в регионах".

"Уже осенью этого года должно быть отобрано не менее 40 вузов в 30 субъектах РФ, которые будут участвовать в этой программе, а в следующем году их число должно увеличиться. Многие институты и университеты в ДФО могут получить этот статус и станут центрами развития добровольчества. Мы как министерство должны обеспечить тесную коммуникацию между министерствами социального блока с университетами, которые будут формировать новые НКО и поддерживать существующие", - сказал Шадрин.

О форуме

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.