Объем инвестиций в геологоразведку в 2017 году может составить 300 млрд рублей

Ранее глава Минприроды Сергей Донской заявлял, что ожидает роста объема инвестиций в 15-20% к уровню 2016 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Объем инвестиций в геологоразведку в 2017 году запланирован на уровне 360 млрд рублей, однако, с учетом сохранения текущего уровня цен на нефть, может составить порядка 300 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС министр природных ресурсов и экологии России Сергей Донской.

"Инвестиции на проведение ГРР в 2017 году недропользователями запланированы в объеме более 360 млрд рублей (143% по отношению к 2016 году), в том числе на континентальном шельфе - 108 млрд рублей (168% по отношению к 2016 году). Но планы явно завышены. С учетом сохранения нынешнего уровня цен на нефть, принятых изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих возможность применения повышающего коэффициента 1,5 к расходам на геологическое изучение на шельфовых месторождениях, реальный объем инвестиций на углеводородное сырье в 2017 году может составить порядка 300 млрд рублей", - сказал Донской.

Ранее министр сообщал ТАСС в кулуарах Восточного экономического форума, что ожидает роста объема инвестиций в 15-20% к уровню 2016 года. "Мы придерживаемся 15-20%. Это будет рост по отношению к 2016 году", - подтвердил собеседник агентства.

Донской ранее в беседе с ТАСС отмечал, что "Газпром" планирует в 2017 году затратить на геологоразведочные работы на шельфе 37,8 млрд рублей, "Роснефть" - 43 млрд рублей.

Объем инвестиций в геологоразведку десяти крупнейших компаний в прошедшем году, по его данным, составил 232,5 млрд рублей, из них 90% или около 211 млрд рублей приходятся на четыре крупнейшие компании. Так, "Роснефть" (включая "Башнефть") инвестировала 81 млрд рублей, "Газпром" - 75 млрд рублей, "Лукойл" - 39 млрд рублей, "Сургутнефтегаз" - 17 млрд рублей.

Третий Восточный экономический форум (ВЭФ-2017) пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проводится ряд мероприятий в рамках предварительной программы форума.

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