ФСО не вводила ограничений для участников форума молодых предпринимателей во Владивостоке

Отмечается, что те, кому не оформлена аккредитация, слишком поздно подали необходимые документы

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Федеральная служба охраны (ФСО) не вводила ограничений для участников форума молодых предпринимателей "Точка притяжения - Дальний Восток". В Центре по связям с прессой и общественностью ФСО ТАСС пояснили, что те, кому не оформлена аккредитация, слишком поздно подали необходимые документы.

В средствах массовой информации появились сведения об ограничениях, введенных ФСО России для участников форума молодых предпринимателей "Точка притяжения - Дальний Восток".

"ФСО России сообщает, что заявки на аккредитацию для участников форума на острове Русский, по правилам, установленным организационным комитетом, должны были быть поданы до 21 августа 2017 года. Однако значительная часть электронных заявок поступила лишь 4 сентября, что привело к невозможности оформления документов для аккредитации", - подчеркнули в ФСО.

В Службе также обращают внимание "на необходимость своевременной подачи заявок на участие в массовых общественных мероприятиях, безопасность которых обеспечивают специальные службы и правоохранительные органы Российской Федерации".