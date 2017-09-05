Минфин РФ не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году

При этом в министерстве отметили, что акцизы на крепкий алкоголь не планируется повышать до 2020 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает повышения минимальной розничной цены на водку в следующем году при соответствующих тенденциях на рынке. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении цены.

При этом Трунин добавил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.