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5 сентября, 15:16
Ситуация вокруг АФК "Система" не повлияла на совместные проекты с РФПИ

Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что в РФПИ видят "возможности для дальнейших инвестиций"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Решение суда по иску "Роснефти" к АФК "Система" не повлияло на совместные проекты Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и фондов из Азии и Ближнего Востока с АФК, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Мы продолжаем смотреть на совместные инвестиции с АФК "Система", мы изучаем инвестиции в их агрохолдинг, и нам нравится этот актив. Мы изучаем возможность инвестиций в их лесной холдинг", - заявил Дмитриев.

"Соответственно, мы продолжаем с ними сотрудничать. У нас была успешная инвестиция в компанию "Детский мир". Мы видим возможности для дальнейших инвестиций, кроме того наши партнеры также не прекращают проявлять интерес к совместным инвестициям в компании холдинга АФК "Система", - добавил Дмитриев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Иск "Роснефти" к АФК "Система"Россия
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