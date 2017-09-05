Активизация сотрудничества

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5 сентября, 15:19
Японская федерация бизнеса: Токио высоко оценивает усилия РФ по развитию Дальнего Востока

Председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада также рассказал, что федерация бизнеса активно повышает осведомленность японских компаний о ТОР и свободном порте

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Япония высоко оценивает действия российских властей по развитию Дальнего Востока, в частности создание территорий опережающего развития (ТОР) и учреждение свободного порта Владивосток. Об этом заявил в интервью ТАСС в преддверии третьего по счету Восточного экономического форума (ВЭФ) руководитель японо-российского экономического комитета Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

Интервью
Тэруо Асада: Дальний Восток — это ворота для расширения связей между Японией и РФ

"Рассматривая Дальний Восток как ворота для расширения и углубления связей в области бизнеса между Японией и РФ, в Кэйданрэн мы высоко оцениваем активные действия России, такие как создание территорий опережающего развития и учреждение свободного порта Владивосток", - отметил он.

Асада также рассказал, что Кэйданрэн активно повышает осведомленность японских компаний о ТОР и свободном порте. "К примеру, в начале июля мы проводили специальный семинар во время визита российских делегаций деловых кругов и чиновников, в том числе из Корпорации по развитию Дальнего Востока", - добавил он.

"Кэйданрэн продолжит прилагать усилия для повышения осведомленности о каждой из инициатив. Вместе с тем мы будем и дальше требовать от российского правительства прислушиваться к мнению японских компаний и продвигать различные меры по созданию удобной в использовании системы для инвесторов, при которой они смогут получить гарантии возврата инвестиций", - подчеркнул Асада.

По его мнению, существенный стимул развитию двусторонних контактов дал прошлый год. "В год шестидесятилетия японско-советской совместной декларации (подписана 1956 году - прим. ТАСС) представители деловых кругов Японии и России при участии лидеров двух стран провели обмены и диалог, благодаря этому вывели двусторонние отношения на новый уровень. Я думаю, это дало возможность для расширения и развития отношений экономического сотрудничества", - добавил Асада.

Активизация сотрудничества

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Лидеры двух стран регулярно проводят встречи на высшем уровне, практически каждый месяц Россию и Японию посещают со взаимными визитами делегации бизнеса.

Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года. Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, и в области гуманитарных обменов.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпония
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