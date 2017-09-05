Минфин подготовил свою позицию по налоговому маневру

Ведомство представит ее 8 сентября

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Министерство финансов подготовило свою позицию по налоговому маневру и представит ее на Московском финансовом форуме. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов Илья Трунин в кулуарах ВЭФ-2017.

"Приходите на Московский финансовый форум, в пятницу, в 15:30, будет панель. Мы там будем обсуждать налоговый маневр", - сказал он, отметив, что у Минфина готова своя позиция по этому вопросу, которая будет представлена.

В настоящее время Минэкономразвития и Минфин обсуждают несколько вариантов налогового маневра, предполагающего снижение прямых и повышение косвенных платежей. Один из вариантов - снижение общей ставки страховых взносов до 21% с повышением ставки НДС с 18% до 21%. Совокупная ставка страховых взносов составляет 30%: 22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС.

Ранее сообщалось, что новый налоговый маневр Минфин планирует вынести на обсуждение правительства в середине 2017 года.