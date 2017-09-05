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5 сентября, 15:27
Японская федерация бизнеса: компании пока равнодушны к РФ, несмотря на улучшение отношений

В то же время в рейтинге делового климата, составленного Всемирным банком, Россия поднялась до 40 мест, отметил председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада

ТОКИО, 5 сентября. /Корр. ТАСС Кирилл Агафонов, Алексей Заврачаев/. Японские компании все еще равнодушно относятся к ведению бизнеса в России, несмотря на активные контакты на политическом уровне между двумя странами. Такое мнение в интервью ТАСС в преддверии третьего по счету Восточного экономического форума (ВЭФ) выразил руководитель японско- российского экономического комитета Японской федерации бизнеса (Кэйданрэн), председатель совета директоров Marubeni Corporation Тэруо Асада.

Удобный момент

"Нет сомнений, что в японско-российских экономических отношениях сейчас возник очень удобный момент. Но многие японские компании не пользуются этой атмосферой и с полным равнодушием смотрят в сторону российского бизнеса. Это мое откровенное мнение как главы японско-российского экономического комитета", - сказал он. В частности, Асада привел прошлогодние данные о падении товарооборота между РФ и Японией на 29% по сравнению с показателями 2015 года.

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"Учитывая нынешние активные контакты Японии и России на различных уровнях, в первую очередь между лидерами двух стран, довольно неожиданно видеть такое реальное положение дел в области торговли и инвестиций", - добавил он.

Руководитель Кэйданрэн также отметил, что опросы японских компаний свидетельствуют о наличии "ряда замечаний о ведении бизнеса в России, касающихся административных процедур, получения разрешений и сложной для понимания законодательной системы, в которой есть двусмысленные моменты с точки зрения их трактованная".

По его словам, "ранее Marubeni планировала принять участие в частно-государственном проекте строительства скоростной автомобильной дороги и проекте по строительству линий легкорельсового транспорта в Санкт-Петербурге, однако до реализации дело не дошло". "Принимая во внимание опыт других стран, я думаю, что результат был бы другим, если бы в России была система фиксированной оплаты, а также системы государственных гарантий", - считает он.

Асада указал и на ряд признаков улучшения условий для ведения бизнеса в РФ. "В рейтинге делового климата, составленного Всемирным банком, Россия поднялась до 40 места. И такой результат стал возможен благодаря неустанным усилиям по улучшению бизнес-климата, которые предпринимались после присоединения [страны] к ВТО в 2012 году", - отметил председатель совета директоров Marubeni Corporation.

Активизация сотрудничества

В последнее время заметно активизировался диалог между Москвой и Токио на различных уровнях. Лидеры двух государств регулярно проводят встречи на высшем уровне, практически каждый месяц Россию и Японию посещают со взаимными визитами делегации бизнеса. Основой для развития экономического сотрудничества стал план из восьми пунктов, предложенный японским премьером Синдзо Абэ в мае прошлого года.

Документ подразумевает укрепление отношений двух стран в области энергетики, малого и среднего бизнеса, индустриализации Дальнего Востока, расширения экспортной базы. В него входит и предложение укреплять взаимодействие в сфере передовых технологий, включая атомную энергетику, а также гуманитарные обмены.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост- агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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Прямая речь
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Теги
ВЭФ-2017РоссияЯпония
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