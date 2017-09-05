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5 сентября, 15:19
РФПИ и японский банк JBIC объявят 6 сентября о создании совместного фонда

Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что первую сделку можно будет осуществить "уже в ближайший месяц в фармацевтике"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и японский банк JBIC объявят 6 сентября на полях Восточного экономического форума о создании совместного фонда объемом $1 млрд. Первую сделку фонд осуществит в течение месяца, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев.

"Завтра будет подписан окончательный документ по фонду. Мы считаем, что первую сделку мы сможем осуществить уже в ближайший месяц в фармацевтике, это будут инвестиции в одного из лидеров отрасли", - сказал он.

По его словам, фонд также активно рассматривает проекты в аквакультуре, логистике, медицине и сельском хозяйстве. "Задача фонда - реализовать в России интересные идеи японского бизнеса", - подчеркнул Дмитриев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017РоссияЯпония
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