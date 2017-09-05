{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 15:39
Замглавы Минфина: изменения в налоговой системе РФ могут произойти не ранее 2018 года

Илья Трунин напомнил, что президент РФ поручил в 2017 году провести обсуждения, а решения принимать в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Изменения в российской налоговой системе могут произойти не ранее, чем в 2018 году. В текущем году этот вопрос будет обсуждаться, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это бесконечный процесс [изменения в налоговой системе]. Понятно, что это займет некоторое время. Прежде чем принимать такие серьезные решения, надо все всесторонне обсудить и проработать. В любом случае - президент поручил в 2017 году провести обсуждения, а решения принимать в 2018 году", - сказал он.

Трунин также сообщил, что Минэкономразвития подготовило прогноз, учитывающий стабильность налоговой политики на текущий момент времени. Прежде, чем принимать решение об изменении налоговой системы, нужно быть уверенным практически на 100%, что это пойдет на пользу и бюджету, и участникам рынка, отметил он.

В настоящее время Минэкономразвития и Минфин обсуждают несколько вариантов налогового маневра, предполагающего снижение прямых и повышение косвенных платежей. Один из вариантов - снижение общей ставки страховых взносов до 21% с повышением ставки НДС с 18% до 21%. Совокупная ставка страховых взносов составляет 30%: 22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС.

Ранее сообщалось, что новый налоговый маневр Минфин планирует вынести на обсуждение правительства в середине 2017 года.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Замглавы Минприроды: экотуризм — будущее Дальнего Востока
Тэруо Асада: Дальний Восток — это ворота для расширения связей между Японией и РФ
Мариус Визер: дзюдо станет мостом между Россией и Японией
Теги
ВЭФ-2017Трунин, Илья ВячеславовичРоссия
Читать далее
Эксперты: для привлечения в ТОР малый бизнес нужно лучше информировать о господдержке
5 сентября, 16:37
На ВЭФ-2017 ожидается теплая и ветреная погода
5 сентября, 16:37
На "Улице Дальнего Востока" гостям показали макет кита и накормили вареньем из водорослей
5 сентября, 16:29
РФПИ рассматривает инвестиции в строительство ВСМ "Евразия"
5 сентября, 16:27
Минфин не исключает смягчения налоговой политики для поддержки электромобилей
5 сентября, 15:58
"Газпром" в октябре проведет переговоры с еврокомиссаром по конкуренции
5 сентября, 15:56
РФПИ может в 2017 году создать энергетический фонд с Саудовской Аравией
5 сентября, 15:55
Саммиты и форумы во Владивостоке. Досье
5 сентября, 15:46
Крупнейшие контракты ВЭФ 2015-2016 годов. Досье
5 сентября, 15:30
Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году
5 сентября, 15:29
РФПИ рассматривает участие в приватизации "Совкомфлота"
5 сентября, 15:29
Приморье и вьетнамский Хайфон подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве в экономике
5 сентября, 15:26
РФПИ и "Алроса" обсуждают инвестиции в проекты по продаже бриллиантов на азиатских рынках
5 сентября, 15:18
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.