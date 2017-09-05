Замглавы Минфина: изменения в налоговой системе РФ могут произойти не ранее 2018 года

Илья Трунин напомнил, что президент РФ поручил в 2017 году провести обсуждения, а решения принимать в 2018 году

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Изменения в российской налоговой системе могут произойти не ранее, чем в 2018 году. В текущем году этот вопрос будет обсуждаться, сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Это бесконечный процесс [изменения в налоговой системе]. Понятно, что это займет некоторое время. Прежде чем принимать такие серьезные решения, надо все всесторонне обсудить и проработать. В любом случае - президент поручил в 2017 году провести обсуждения, а решения принимать в 2018 году", - сказал он.

Трунин также сообщил, что Минэкономразвития подготовило прогноз, учитывающий стабильность налоговой политики на текущий момент времени. Прежде, чем принимать решение об изменении налоговой системы, нужно быть уверенным практически на 100%, что это пойдет на пользу и бюджету, и участникам рынка, отметил он.

В настоящее время Минэкономразвития и Минфин обсуждают несколько вариантов налогового маневра, предполагающего снижение прямых и повышение косвенных платежей. Один из вариантов - снижение общей ставки страховых взносов до 21% с повышением ставки НДС с 18% до 21%. Совокупная ставка страховых взносов составляет 30%: 22% - в ПФР, 5,1% - в ФОМС, 2,9% - в ФСС.

Ранее сообщалось, что новый налоговый маневр Минфин планирует вынести на обсуждение правительства в середине 2017 года.