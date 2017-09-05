Амурский ГПЗ

Всего за указанный период на форуме были подписаны соглашения на сумму 3,15 трлн рублей
ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).
Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о десяти крупнейших контрактах, которые ранее заключались на этой площадке. Всего в 2015 и 2016 годах на форуме были подписаны соглашения на общую сумму 3,15 трлн руб.
В ходе Восточного экономического форума в 2015 года "Газпром" и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской обл.
Предполагается, что он станет самым мощным в России, выработка товарного газа запланирована на уровне 42 млрд куб. м в год, кроме того, ежегодно он будет выпускать 60 млн куб. м гелия.
ГПЗ станет одним из основных звеньев технологической цепочки поставки топлива по газопроводу "Сила Сибири". Общий объем инвестиций - около 800 млрд руб. Торжественная церемония начала строительства состоялась 14 октября 2015 года. В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе визита на площадку ГПЗ дал старт заливке фундамента. Ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ ожидается в 2021 году.
На ВЭФ-2016 Минэкономразвития и компания "Сибур" подписали соглашение о строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) стоимостью 500 млрд руб. На нем будет производиться 2,5 млн т этилена в год из этана, произведенного на Амурском ГПЗ.
Инвестиционное соглашение по проекту ГХК планируется подписать до конца 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2023-2024 годы.
В 2016 году на форуме Фонд развития Дальнего Востока и "Национальная химическая группа" подписали протокол о намерениях по строительству в Находке (Приморский край) в районе бухты Козьмино завода по производству минеральных удобрений. На ВЭФ стоимость соглашения оценивалась в 370,5 млрд руб., в 2017 году называлась сумма превышающая 400 млрд руб.
На заводе планируется выпускать 1,1 млн т аммиака, 2 млн т карбамида, 2 млн т метанола в год для рынка АТР. Проект на 70-75% будет реализован за счет заемных средств, закрытие сделки по предоставлению кредита запланировано до конца 2017 года. В настоящее время заключены соглашения о намерениях с ВЭБ и японским банком JBIC. Начать производство планируется в 2021 году.
В 2016 году Минвостокразвития подписало с компанией "Полюс" соглашение о субсидиях на завершение строительства золотоизвлекательной фабрики и подведение линий электропередачи к Наталкинскому золотрудному месторождению (Магаданская обл.).
Общий объем инвестиций в проект - 98,5 млрд.
На ВЭФ-2016 также было подписано соглашение между Минвостокразвития и компанией "Алроса" по разработке Верхне-Мунского рудного поля (Якутия). Его запасы оцениваются в 38,3 млн карат алмазов, проектная мощность предприятия - 3 млн т руды в год. "Алросе" будет выделена субсидия на строительство автодороги от города Удачный протяженностью 150 км.
Общий объем инвестиций в проект - 63 млрд руб. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2019 году.
В ходе ВЭФ-2015 была достигнута договоренность о том, что "Роснефтегаз" вложит в дальневосточную судостроительную верфь "Звезда" в бухте Большой Камень (Приморский край) 60 млрд руб. Кроме того, "Роснефть" подписала соглашение на сумму в 23 млрд руб. о строительстве на "Звезде" двух судов снабжения усиленного ледового класса с опционом еще на два аналогичных судна.
Обещанные 60 млрд руб. были выделены на финансирование "Звезды" в феврале 2017 года за счет покупки допэмиссии акций АО "Современные технологии судостроения", владельца "Звезды".
В ходе Восточного экономического форума в 2015 году госкорпорация "Росатом" подписала с Чукотским автономным округом соглашение о строительстве плавучей атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС) с установленной мощностью 48 МВт в самом северном городе России, Певеке.
Планируется, что она заменит Билибинскую АЭС (48 МВт, город Билибино). Общая стоимость плавучего энергоблока и береговой инфраструктуры составит 37,3 млрд руб. В настоящее время ПАТЭС достраивается в Санкт-Петербурге на "Балтийском заводе", ожидается ее отправка в Мурманск, где она будет загружена топливом. Запустить в эксплуатацию плавучую станцию планируется в 2019 году, вывести на полную мощность - в 2021 году.
В рамках ВЭФ-2015 власти Приморского края подписали ряд инвестиционных соглашений в области сельского хозяйства. Среди них договор с компанией "Мерси Агро Приморье" о строительстве в ТОР "Михайловский" нескольких свинокомплексов производительностью до 540 тыс. голов в год (общий объем инвестиций - 20,3 млрд руб.). Также был подписан контракт с промышленной группой "Юг России" о строительстве комплекса по переработке сои и семян масленичных культур (общий объем инвестиций - 11,7 млрд руб.).
На ВЭФ-2016 первые два соглашения на общую сумму в 17,9 млрд руб. заключил Российско-китайский фонд агропромышленного развития. Проекты на эту сумму будут реализовывать компании "Амур Агро Холдинг" и "Ратимир".
Помимо перечисленных, важные соглашения были подписаны на ВЭФ-2015 в области энергетики, в частности, " Газпром", BASF, OMV E.Оn, Engie и Shell подписали акционерное соглашение по строительству газопровода "Северный поток - 2", а "Русгидро" и ВТБ подписали соглашение о рефинансировании долгов "РАО ЭС Востока" на 85 млрд руб.