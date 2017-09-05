Амурский ГПЗ

Всего за указанный период на форуме были подписаны соглашения на сумму 3,15 трлн рублей

В ходе Восточного экономического форума в 2015 года "Газпром" и Министерство РФ по развитию Дальнего Востока подписали соглашение о строительстве Амурского газоперерабатывающего завода (ГПЗ) в Свободненском районе Амурской обл.

Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила справку о десяти крупнейших контрактах, которые ранее заключались на этой площадке. Всего в 2015 и 2016 годах на форуме были подписаны соглашения на общую сумму 3,15 трлн руб.

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

Предполагается, что он станет самым мощным в России, выработка товарного газа запланирована на уровне 42 млрд куб. м в год, кроме того, ежегодно он будет выпускать 60 млн куб. м гелия.

ГПЗ станет одним из основных звеньев технологической цепочки поставки топлива по газопроводу "Сила Сибири". Общий объем инвестиций - около 800 млрд руб. Торжественная церемония начала строительства состоялась 14 октября 2015 года. В августе 2017 года президент РФ Владимир Путин в ходе визита на площадку ГПЗ дал старт заливке фундамента. Ввод в эксплуатацию первой очереди ГПЗ ожидается в 2021 году.

Амурский ГХК

На ВЭФ-2016 Минэкономразвития и компания "Сибур" подписали соглашение о строительстве Амурского газохимического комплекса (ГХК) стоимостью 500 млрд руб. На нем будет производиться 2,5 млн т этилена в год из этана, произведенного на Амурском ГПЗ.

Инвестиционное соглашение по проекту ГХК планируется подписать до конца 2017 года, ввод в эксплуатацию намечен на 2023-2024 годы.

Находкинский завод минудобрений

В 2016 году на форуме Фонд развития Дальнего Востока и "Национальная химическая группа" подписали протокол о намерениях по строительству в Находке (Приморский край) в районе бухты Козьмино завода по производству минеральных удобрений. На ВЭФ стоимость соглашения оценивалась в 370,5 млрд руб., в 2017 году называлась сумма превышающая 400 млрд руб.

На заводе планируется выпускать 1,1 млн т аммиака, 2 млн т карбамида, 2 млн т метанола в год для рынка АТР. Проект на 70-75% будет реализован за счет заемных средств, закрытие сделки по предоставлению кредита запланировано до конца 2017 года. В настоящее время заключены соглашения о намерениях с ВЭБ и японским банком JBIC. Начать производство планируется в 2021 году.

Наталкинское месторождение

В 2016 году Минвостокразвития подписало с компанией "Полюс" соглашение о субсидиях на завершение строительства золотоизвлекательной фабрики и подведение линий электропередачи к Наталкинскому золотрудному месторождению (Магаданская обл.).

Общий объем инвестиций в проект - 98,5 млрд.

Верхне-Мунское рудное поле

На ВЭФ-2016 также было подписано соглашение между Минвостокразвития и компанией "Алроса" по разработке Верхне-Мунского рудного поля (Якутия). Его запасы оцениваются в 38,3 млн карат алмазов, проектная мощность предприятия - 3 млн т руды в год. "Алросе" будет выделена субсидия на строительство автодороги от города Удачный протяженностью 150 км.

Общий объем инвестиций в проект - 63 млрд руб. Ожидается, что на проектную мощность предприятие выйдет в 2019 году.

Судостроительная верфь "Звезда" в бухте Большой Камень