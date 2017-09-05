Саммиты и форумы во Владивостоке. Досье

Город неоднократно становился местом проведения крупных международных форумов и конференций стран АТР

Владивосток - крупнейший российский портовый город на Тихоокеанском побережье. Благодаря своему расположению он неоднократно становился местом проведения крупных международных форумов и конференций стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Редакция ТАСС-ДОСЬЕ подготовила материал о том, как этом городе ранее проходили мероприятия подобного масштаба.

ТАСС-ДОСЬЕ. 6-7 сентября 2017 года во Владивостоке в третий раз пройдет Восточный экономический форум (ВЭФ).

В 1990-е годы крупнейшим событием международного уровня во Владивостоке был Международный банковский конгресс стран АТР. Он трижды проводился в сентябре в 1994-1996 годы. В первых двух конгрессах принимали участие председатели Центрального банка РФ Виктор Геращенко (1994) и Татьяна Парамонова (1995). Форум каждый раз посещали более 300 российских банкиров, а также представители порядка 80 иностранных банковских учреждений и крупных компаний. В сентябре 1998 года планировалось провести IV банковский конгресс, однако решением председателя ЦБ РФ Сергея Дубинина он был отменен.

В 1998 и 2004 годах во Владивостоке проходил Дальневосточный международный инвестиционный форум, организованный Советом Федерации, властями региона и аппаратом полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе. В его работе принимали участие около 400 российских и зарубежных бизнесменов.

26-27 апреля 1999 года город принял конференцию экспертов стран АСЕАН и ряда государств Евросоюза под лозунгом "К всеобъемлющей безопасности и сотрудничеству в Азиатско-Тихоокеанском регионе". В мероприятии участвовали сотрудники внешнеполитических и оборонных ведомств, а также ученые-политологи из 20 стран. Конференция была организована Дальневосточным государственным университетом и МГИМО при содействии администрации Приморского края и МИД России.

В июне 2000 года во Владивостоке проходил международный инвестиционный конгресс, в котором участвовали более 600 представителей из 10 стран, Россия представила 100 инвестиционных проектов. Организаторами конгресса выступили администрация Приморского края, Дальневосточное отделение Российской академии наук и координационный совет международного конгресса территорий стран АТР.

1-4 сентября 2001 года в городе прошел организованный правительством РФ инвестиционный симпозиум в рамках организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). По его итогам было подписано договоров в различных областях на сумму $200 млн.

4-12 сентября 2002 года по инициативе властей Приморья во Владивостоке состоялись еще один инвестиционный симпозиум и инвестиционная ярмарка АТЭС. В них приняли участие более 1,5 тыс. представителей госструктур и предпринимателей из России и 15 стран АТЭС. Российскую делегацию возглавлял министр промышленности, науки и технологий Илья Клебанов. Специально для симпозиума и ярмарки были построены новая городская развязка, проведена реставрация фасадов зданий в центре города (общая сумма затрат составила около 500 млн руб.). Такая подготовка к международному мероприятию была осуществлена в городе впервые.

28 июля 2007 года во Владивостоке прошел первый Тихоокеанский экономический конгресс. В нем приняли участие более 350 участников из России, Китая, Японии, Южной Кореи и других стран-членов АТЭС: представителей бизнеса, госструктур, политологов, экономистов. Впоследствии конгресс стал ежегодным, в 2013 году носил название Дальневосточный инвестиционный конгресс. В 2014 году не проводился, затем его сменил Восточный экономический форум.