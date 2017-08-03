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5 сентября, 15:58
Минфин не исключает смягчения налоговой политики для поддержки электромобилей

При этом замглавы Минфина Илья Трунин отметил, что на федеральном уровне "пока не готовы" к таким решениям

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин не исключает возможности смягчения налоговой политики для поддержки автомобилей на электродвигателях, но пока к таким решениям не готов. Об этом сообщил ТАСС замминистра финансов РФ Илья Трунин в кулуарах ВЭФ-2017.

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"У нас транспортный налог региональный, регионы вправе отменить налог на электромобили. С федерального уровня, возможно, какие-то шаги нужны, но мы пока не готовы к решениям о том, что это надо делать", - сказал он, комментируя вопрос смягчения налоговой политики для владельцев электромобилей.

Он отметил, что сейчас в РФ проблема заключается и в том, что сами электромобили дорогие.

При этом, напомнил Трунин, владельцы электромобилей не платят акциз на бензин, поскольку его не потребляют.

"В любом случае, думать надо над стимулированием", - добавил он, заметив, что даже в случае налогового смягчения это может быть недостаточным стимулом с учетом стоимости автомобиля и его обслуживания.

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