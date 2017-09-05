Приморье и вьетнамский Хайфон подписали на ВЭФ соглашение о сотрудничестве в экономике

В рамках договора предусмотрено взаимодействие в сферах "экономики, торговли, промышленности, культуры и туризма"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Приморский край и вьетнамский город Хайфон подписали соглашение о сотрудничестве на Восточном экономическом форуме во вторник, 5 сентября - стартовый день ВЭФ. Документ предусматривает взаимодействие в сфере экономики, торговли, промышленности, культуры и туризма, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Губернатор Приморья Владимир Миклушевский подписал соглашение о сотрудничестве с постоянным председателем Народного совета города Хайфон Социалистической Республики Вьетнам Динь Бик Нгуеном во вторник, 5 сентября. Документ предполагает укрепление бизнес-связей, проведение совместных мероприятий, взаимодействие в сфере экономики, торговли, промышленности, культуры, туризма и других", - говорится в сообщении.

В документе пока не указаны конкретный план мероприятий и сроки его реализации.

"Благодаря действующим преференциям ТОР и Свободного порта Владивосток в регион за последние годы привлечено немало интересных инвестпроектов, и, конечно же, нам интересно участие вьетнамских компаний. Только за последний год товарооборот между Вьетнамом и Приморьем увеличился на 35%. Это хороший результат, но есть еще много направлений, в области которых мы можем сотрудничать", - цитирует пресс- служба Миклушевского.

По его словам, вьетнамская компания TrueMilk уже является резидентном ТОР "Михаловский" и намерена реализовать проект в области молочного животноводства с объемом инвестиций около $1 млрд.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.