Минфин не исключает повышения минимальной цены на водку в 2018 году

Повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. может спровоцировать рост потребления суррогатного алкоголя, отметил замглавы Минфина РФ Илья Трунин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Минфин РФ не исключает повышения минимальной розничной цены на водку в следующем году при соответствующих тенденциях на рынке. Об этом ТАСС сообщил замглавы Минфина РФ Илья Трунин в кулуарах Восточного экономического форума.

"Мы смотрим на рынок, какие там тенденции. Если есть инфляция, повышение налогов, то, конечно же, цена должна расти", - сказал он, отвечая на вопрос о возможном повышении цены.

При этом Трунин добавил, что до 2020 года не планируется повышать акцизы на крепкий алкоголь.

В то же время замминистра считает, то повышение минимальной розничной цены на водку до 300 руб. с 2018 года, о котором просил Минздрав РФ, спровоцирует рост потребления суррогатного алкоголя.

"У Минздрава своя логика с точки зрения здравоохранения, его мотивы понятны, но мы считаем, что сейчас рано это делать, поскольку мы не до конца навели порядок на рынке. Но сейчас мы боимся, что если повышать цены вот так серьезно, то начнется потребление суррогатов", - сказал он.

Трунин отметил, что Минфин серьезно продвинулся в легализации рынка - рост легального производства в 2017 году составил 20%, в отсутствии роста потребления. "То есть значит, что происходит обеление рынка. Когда мы достигнем более высоких цифр, можно будет думать о регулировании, каком-то ужесточении", - добавил он.