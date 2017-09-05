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5 сентября, 15:18
РФПИ и "Алроса" обсуждают инвестиции в проекты по продаже бриллиантов на азиатских рынках

Гендиректор фонда Кирилл Дмитриев отметил, что РФПИ вместе с партнерами инвестировал около 95 млрд рублей в проекты на российском Дальнем Востоке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и алмазодобывающая компания "Алроса" обсуждают совместные инвестиции в продажи бриллиантов на рынках стран Азии, заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

"С "Алросой" мы обсуждаем различные проекты, в том числе связанные с дистрибуцией на рынках Азии. Мы видим возможности для инвестиций в проекты по дистрибуции бриллиантов", сказал Дмитриев.

Глава РФПИ подчеркнул, что фонд вместе с партнерами инвестировал около 95 млрд рублей в проекты на российском Дальнем Востоке.

"На Дальнем Востоке у нас не просто теоретические планы, а конкретные инвестиции. Это связано и с общим экономическим ростом в АТР, и с теми мерами, которые предпринимает правительство на Дальнем Востоке", - добавил Дмитриев.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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