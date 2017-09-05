"Газпром" в октябре проведет переговоры с еврокомиссаром по конкуренции

Зампред правления холдинга Александр Медведев выразил надежду, что "после рыночного теста мы должны прийти к окончательному согласованию"

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. "Газпром" планирует в октябре провести встречу с еврокомиссаром по конкуренции Маргрете Вестагер, сообщил ТАСС зампред правления холдинга Александр Медведев в кулуарах Восточного экономического форума.

"Рабочие группы функционируют. У меня ощущение позитивное, что после рыночного теста мы должны прийти к окончательному согласованию. Я думаю где-то в октябре встретимся, будет моя встреча с Вестагер", - сказал он, комментируя ход расследования против "Газпрома" в связи с обвинением российской компании в злоупотреблении доминирующим положением на рынках газа Центральной и Восточной Европы и установлении несправедливых цен.

Ранее Вестагер сообщала, что Еврокомиссия хочет обсудить с "Газпромом" ряд вопросов, касающихся расследования.

Последний раунд консультаций между ЕК и "Газпромом" прошел в конце мая в Брюсселе.