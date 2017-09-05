Мультимедийный сервис позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех открытых для прессы мероприятий форума

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС о Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский (Владивосток) 6-7 сентября, доступны в реальном времени в фотобанке форума.

Фотобанк ВЭФ-2017 уже открыт по адресу forumvostok2017.tassphoto.com. Мультимедийный сервис ТАСС позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех открытых для прессы мероприятий форума. Обязательное условие использования снимков фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на Восточной экономический форум.

В дни работы ВЭФ фоторепортажи журналистов ТАСС будут систематизированы в фотобанке по разделам: "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия" и "Из жизни форума". В настоящее время сервис содержит фотографии, рассказывающие о подготовке ВЭФ-2017, архивные снимки с мероприятий прошлых лет, а также виды Владивостока.

Спецпроект ТАСС

На сайте ТАСС начал работать спецпроект "Восточный экономический форум", который содержит программу и будет аккумулировать все новостные сообщения и фоторепортажи журналистов ТАСС с полей форума. Там же находится раздел "Инвестпроекты", где можно ознакомиться с инвестпроектами компаний и регионов, представленными на форуме.

Также с 6 сентября начнет работать новый информационный сервис Summury, разработанный ТАСС в партнерстве с фондом "Росконгресс", который позволит получать краткое аналитическое обобщение всех содержательных дискуссий форума. Сервис будет доступен на русском и английском языках в официальном мобильном приложении "ВЭФ’17", на сайте форума, а также в спецпроекте ТАСС.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.