{{ searchItem._source.date | date : 'dd MMMM, HH:mm'}}ПревьюИтогиФотогалереяВидеоПрямая речь
{{searchItem._source.title}}
По вашему запросу ничего найдено
5 сентября, 16:59
Фоторепортажи ТАСС о ВЭФ-2017 доступны в режиме реального времени в фотобанке форума

Мультимедийный сервис позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех открытых для прессы мероприятий форума

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Фоторепортажи корреспондентов ТАСС о Восточном экономическом форуме (ВЭФ), который пройдет на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русский (Владивосток) 6-7 сентября, доступны в реальном времени в фотобанке форума.

Фотобанк ВЭФ-2017 уже открыт по адресу forumvostok2017.tassphoto.com. Мультимедийный сервис ТАСС позволяет всем гостям, участникам и представителям СМИ просматривать и бесплатно скачивать в высоком разрешении фотографии со всех открытых для прессы мероприятий форума. Обязательное условие использования снимков фотобанка в профессиональной деятельности - ссылка на Восточной экономический форум.

В дни работы ВЭФ фоторепортажи журналистов ТАСС будут систематизированы в фотобанке по разделам: "Главные новости", "В преддверии форума", "Деловые мероприятия", "Культурные мероприятия" и "Из жизни форума". В настоящее время сервис содержит фотографии, рассказывающие о подготовке ВЭФ-2017, архивные снимки с мероприятий прошлых лет, а также виды Владивостока.

Спецпроект ТАСС

На сайте ТАСС начал работать спецпроект "Восточный экономический форум", который содержит программу и будет аккумулировать все новостные сообщения и фоторепортажи журналистов ТАСС с полей форума. Там же находится раздел "Инвестпроекты", где можно ознакомиться с инвестпроектами компаний и регионов, представленными на форуме.

Также с 6 сентября начнет работать новый информационный сервис Summury, разработанный ТАСС в партнерстве с фондом "Росконгресс", который позволит получать краткое аналитическое обобщение всех содержательных дискуссий форума. Сервис будет доступен на русском и английском языках в официальном мобильном приложении "ВЭФ’17", на сайте форума, а также в спецпроекте ТАСС.

Информационное агентство России "ТАСС" выступает генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

Фотобанк
Перейти
Прямая речь
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Замглавы Минприроды: экотуризм — будущее Дальнего Востока
Тэруо Асада: Дальний Восток — это ворота для расширения связей между Японией и РФ
Теги
ВЭФ-2017Россия
Читать далее
"Алроса" выставила на аукцион на ВЭФ алмаз в 75,75 карата
5 сентября, 18:03
Прямая речь
Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет
Губернатор Приморского края в рамках ВЭФ-2017 рассказал ТАСС о том, как в регионе принимают туристов, о будущем острова Русский, и какие инвестпроекты самые привлекательные для иностранных партнеров.
5 сентября, 6:00
Повестка Абэ на ВЭФ: Южные Курилы и дипломатия в сфере безопасности
5 сентября, 17:59
Концессия строительства моста через Лену будет представлена до конца года
5 сентября, 17:50
"Полюс" начал горячий пуск Наталкинского ГОКа
5 сентября, 17:19
ПАО "Высочайший" ввело в эксплуатацию первую очередь Тарынского ГОКа
5 сентября, 17:12
Бойцы Росгвардии обеспечат охрану правопорядка на ВЭФ-2017
5 сентября, 17:03
Эксперты: для привлечения в ТОР малый бизнес нужно лучше информировать о господдержке
5 сентября, 16:37
На ВЭФ-2017 ожидается теплая и ветреная погода
5 сентября, 16:37
На "Улице Дальнего Востока" гостям показали макет кита и накормили вареньем из водорослей
5 сентября, 16:29
РФПИ рассматривает инвестиции в строительство ВСМ "Евразия"
5 сентября, 16:27
РФПИ может в 2017 году создать энергетический фонд с Саудовской Аравией
5 сентября, 15:55
РФПИ рассматривает участие в приватизации "Совкомфлота"
5 сентября, 15:29
Загрузить еще
ТАСС информационное агентство (св-во о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати). Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 16 лет.