По словам гендиректора фонда Кирилла Дмитриева, частное размещение в пользу институциональных инвесторов было бы предпочтительнее IPO

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) рассматривает участие в приватизации компании "Совкомфлот" и считает, что частное размещение в пользу институциональных инвесторов было бы предпочтительнее первичного размещения (IPO), заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума генеральный директор фонда Кирилл Дмитриев.

При этом фонд не будет покупать большой объем акций, поскольку видит достаточный спрос на акции компании со стороны других инвесторов.

"Мы проявляем интерес, окончательное участие - это вопрос оценки и условий. Мы готовы участвовать и в публичном размещении, и в частном размещении, но, безусловно, не на большой объем. Мы считаем, что компания и так интересна, к ней есть значимый интерес других инвесторов. Наша задача не замещать тот спрос, который и так есть", - сказал Дмитриев.

Глава фонда подчеркнул, что в данный момент существует спрос на размещения российских компаний, а отрасль международных морских перевозок выходит из кризиса и активно развивается.

"У "Совкомфлота" сейчас две альтернативы. Первая - делать IPO, вторая, может быть более правильная, - размещение вместе с кем-то из азиатских партнеров, частное размещение в рамках подготовки к публичному", - сказал Дмитриев.

Подготовка к приватизации

"Совкомфлот" на 100% принадлежит государству через Росимущество. На этот год пакет акций "Совкомфлота" (25% минус одна акция) является единственным крупным активом на приватизацию. Минфин рассчитывает выручить от приватизации компании около 30 млрд руб. Предполагалось размещать акции на Московской бирже. Основным организатором приватизации назначен "ВТБ Капитал", помогать ему будет Sberbank CIB.

Приватизировать "Совкомфлот" планировалось еще в первом полугодии 2017 года, причем только на Московской бирже. Однако, как сообщал глава МЭР РФ Максим Орешкин, это может произойти во второй половине года. Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов не исключил другие формы приватизации "Совкомфлота", помимо размещения на бирже. По его словам, вопрос обсуждается, в том числе и с партнерами из Азии.

"Совкомфлот" - крупнейшая российская судоходная компания, специализируется на перевозке углеводородов, обслуживании шельфовой разведки и добычи нефти и газа. Собственный и зафрахтованный флот, специализирующийся на транспортировке углеводородов из районов со сложной ледовой обстановкой, включает 149 судов общим дедвейтом 13,1 млн т. Половина судов имеет ледовый класс.

ПАО "Совкомфлот" является управляющей компанией группы "Совкомфлот", куда, в частности, входят СКФ "Арктика" (объединяет судовладельческие компании, деятельность которых связана с обслуживанием российских шельфовых проектов, преимущественно в Арктике) и ПАО "Новороссийское морское пароходство" ("Новошип", в составе которого Сочинский морской торговый порт).

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.