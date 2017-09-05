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5 сентября, 15:55
РФПИ может в 2017 году создать энергетический фонд с Саудовской Аравией

Планируется, что фонд будет инвестировать в нефтесервисные компании и производителей нефтегазового оборудования

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. РФПИ и суверенный фонд Саудовской Аравии PIF могут создать совместный фонд для инвестирования в энергоактивы до конца этого года. 

Об этом в интервью ТАСС на ВЭФ сообщил глава российского фонда Кирилл Дмитриев.

"Мы очень активно работаем над финализацией нашего энергетического фонда, который, как мы ожидаем, составит около $1 млрд и позволит инвестировать в различные сервисные и другие высокотехнологичные проекты в нефтяной отрасли", - сказал он, отметив, что его создание может быть завершено до конца 2017 года.

Дмитриев считает, что фонду было бы интересно инвестировать в российскую нефтесервисную Eurasia Drilling, хотя в этом случае "есть инвесторы и без этого фонда". "Мы смотрим еще на несколько подобных проектов, это российские поставщики нефтесервисных услуг или производители оборудования, которые могли бы продавать свои услуги или поставлять свои продукты для Saudi Aramco. В частности, одна из этих компаний производит насосы", - заметил глава РФПИ.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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