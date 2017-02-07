Памятник мусорным свалкам Арктики

Представители Чукотки на стенде региона обратили внимание на загрязнение Арктики, а участники из Приморья предложили гостям национальные блюда края

На стенде Чукотки есть еще один примечательный экспонат. Это металлическая скульптура - раскрытая ладонь, держащая небольшую птицу, вырастающая из ржавых бочек. Таким образом представители округа решили обратить внимание на давнюю проблему Арктики - загрязнение промышленными отходами.

Все экспонаты Чукотского павильона вернутся в регион. "Чукотка гордится своим китом и всеми экспонатами здесь, потому что они все разборные, и они все вернутся на Чукотку. Конкретно кит в кинотеатр "Ракушка", яранга и деревянные олени поедут в поселок Эгвекинот Иультинского района. Наверное, будет такая площадка, Эгвекинот - развивающийся поселок, который становится, как говорят, даже лучше, чем город Анадырь", - рассказала представитель округа.

"Я считаю, что самый важный экспонат в нашем павильоне - кит, точнее, реплика гренландского кита. Чукотка является единственным регионом РФ, в котором выделена аборигенная квота на добычу китов для пропитания местного населения - береговых чукчей и эскимосов. Добыча кита создала такую великую культуру морских охотников на китов. Вдоль всего побережья Чукотки существует много поселков, где остались жилища, каркасами для которых как раз служили череп и китовые кости", - сказала ТАСС представитель Чукотки, работник национального парка "Берингия" Оксана Ященко.

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Деревянный макет гренландского кита в натуральную величину был представлен гостям Восточного экономического форума (ВЭФ) на открывшейся во вторник выставке "Улица Дальнего Востока". Он стал частью экспозиции Чукотского автономного округа.

"Вся Арктика - она вся в бочках. Раньше, чтобы доставить топливо, их приходилось брать с собой на вездеходах, потом их оставляли, конечно, пустые их никто не увозил. И поэтому чукотская, якутская, ямальская тундра в бочках, часть вывозят. Существует экологическая программа очистки Арктики, так, войска очистили заповедник "Остров Врангеля", - рассказывает о проблеме Ященко.

По ее словам, в экспозиции акцент сделан на птицу, которая внесена в Красную книгу РФ - кулик-лопатень. "Инсталляция показывает, что среди всего промышленного освоения Арктики, когда есть бочки, есть еще и живая природа, есть выбор. То есть кулик, который стоит на ладошке: его можно либо сжать и он останется там, в бочках где-то, либо дать ему улететь и сохранить его", - объясняет представитель округа.

Не только посмотреть

На "Улице Дальнего Востока" гости могут не только увидеть оригинальные экспонаты, но и попробовать дальневосточную кухню. Так, Приморский край решил удивить гостей ВЭФ вареньем, приготовленным из водоросли ламинарии. "Варенье из ламинарии - это наша фишка, старый рецепт 1960-х годов. Его раньше выпускали, везли на экспорт в Америку. Мы нашли, реанимировали этот рецепт, пока пробную партию произвели - это десерт", - отметил директор по маркетингу группы компаний "Доброфлот" Игорь Заводов.

Все сырье для варенья собирают в Приморье на подводных "огородах". "Летом собираем урожай, варим, отдельно варим сахарный сироп - заливаем. Добавили сейчас немного брусники, она дает характерную кислинку", - отметил представитель компании.

По его словам, гости ВЭФ первые попробовали новинку, хотя уже скоро она появится на прилавках магазинов Дальнего Востока.

В соседнем павильоне повара из Хабаровского края угощают гостей ВЭФ шарабаном - это блюдо готовят только в Приамурье по особому рецепту. "Сегодня угощали шарабаном, в нем был толстолоб и ленок (рыба) с начинкой из капусты. Шарабан - это гриль, горячее копчение. Это есть только в Хабаровском крае", - пояснила представить региона Анастасия.

Здесь же предлагают гостям оригинальные напитки из шиповника, элеутерококка, брусники и березового гриба.

Выставка и ВЭФ

Выставка "Улица Дальнего Востока" открылась во вторник в кампусе Дальневосточного федерального университета (ДВФУ). Это традиционное мероприятие ВЭФ, на котором девять регионов Дальнего Востока представляют оригинальные павильоны и разнообразные экспозиции. Одним из самых зрелищных моментов церемонии открытия стали демонстрационные полеты истребителей Су-35С над бухтой Аякс. Пилоты девяти самолетов показали зрителям групповой, парный и одиночный пилотаж и фигуры высшего пилотажа, в том числе "бочку" и "колокол". При этом один из новейших истребителей продемонстрировал семиминутную программу высшего пилотажа.