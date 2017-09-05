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5 сентября, 17:03
Бойцы Росгвардии обеспечат охрану правопорядка на ВЭФ-2017

В рамках подготовки к форуму в воинских частях были проведены строевые смотры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии обеспечат безопасность во время проведения Восточного экономического форума (ВЭФ) 6 и 7 сентября на острове Русский во Владивостоке. Об этом сообщили в пресс-службе Росгвардии.

"Военнослужащие Восточного округа войск национальной гвардии РФ и сотрудники управления Росгвардии по Приморскому краю примут участие в выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения III Восточного экономического форума, который пройдет с 6 по 7 сентября во Владивостоке", - сообщили в ведомстве.

В рамках подготовки к ВЭФ-2017 в воинских частях были проведены строевые смотры. На местах сотрудники Росгвардии оборудовали полевые лагеря, развернули единую систему управления, а также провели занятия с личным составом. Экипажи морской тактической группы уже обследовали более 200 тыс. кв. м водной акватории, осмотрели 12 тыс. кв. м грунта дна акватории бухты Аякс, проверили 12 стратегически важных объектов, осуществили более 100 водолазных спусков, прошли на катерах более 1,6 тыс. км.

"После всех проведенных подготовительных и проверочных мероприятий можно с уверенностью сказать, что личный состав Восточного округа войск национальной гвардии РФ к выполнению задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности в период проведения ВЭФ-2017 готов", - добавили в Росгвардии.

В ведомстве подчеркнули, что бойцы Росгвардии успешно выполняли служебно-боевые задачи на саммите АТЭС-2012, Восточном экономическом форуме в 2015 и 2016 годах, а также на других не менее значимых политических, спортивных и научных событиях.

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