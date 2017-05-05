Владимир Миклушевский: турпоток в Приморье вырос в семь раз за последние пять лет

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

Губернатор Приморского края в рамках ВЭФ-2017 рассказал ТАСС о том, как в регионе принимают туристов, о будущем острова Русский, и какие инвестпроекты самые привлекательные для иностранных партнеров.

Приморье привлекает внимание всей страны смелыми инвестпроектами и успешными бизнес-историями. Регион лидирует по числу заявок от желающих получить "дальневосточный гектар", а инвесторов манят возможности экспорта через транспортные коридоры, рыбный кластер и выгоды создания производств на территориях опережающего развития. Подробно об этом, а также о создании центра протонной медицины для лечения онкозаболеваний и обновлении базы Дальневосточного федерального университета рассказывает в эксклюзивном интервью ТАСС губернатор Приморского края Владимир Миклушевский. — Форум только начинается и, естественно, первый вопрос: какие задачи ставит перед собой Приморский край на третьем Восточном экономическом форуме? — У нас, на мой взгляд, три основные задачи. Первая – сугубо практическая – продемонстрировать потенциальным инвесторам уже реализующиеся возможности, которые мы можем им предоставить. Говоря о возможностях, я имею в виду два новых закона: о Свободном порте "Владивосток" и о территориях опережающего развития (ТОР). Уже виден большой, неподдельный интерес к участию в этих масштабных проектах со стороны и российских инвесторов, и иностранных. Так, я вчера встречался со многими нашими высокопоставленными иностранными гостями, среди них президент Монголии, например, которого, действительно, это интересует. Иностранным партнерам интересны наши транспортные коридоры, потому что они собираются именно через Приморье экспортировать свои грузы. Во-вторых, нам необходимо показать, какие проекты уже реализуются. Это важно для привлечения новых инвесторов, потому что заинтересовать их и показать потенциал региона можно за счет "историй успеха", и у нас такие истории есть. Среди них реализованные проекты свинокомплексов компании "Мерси трейд", свиноводческий комплекс и предприятие по производству комбикормов "Русагро-Приморье" в ТОР "Михайловский". Последний проект, кстати, станет одним из крупнейших в России, и, я думаю, во всем мире – 700 тыс. голов единовременного содержания свиней – это внушительный показатель. Назову только одну цифру - производство свинины увеличится в 12 раз после запуска всех мощностей предприятия. Отдельного внимания заслуживает завод "Звезда", где после 8 сентября будет произведена закладка четырех кораблей. Предприятие уже действует, и мы по праву считаем его одним из наших наиболее успешных проектов.

Смотрите также Восточный порт в Приморье уже готов принимать монгольский уголь

И наша третья задача, но не менее важная, заключается в том, чтобы продемонстрировать туристический потенциал Приморья. Тот факт, что поток туристов в регион за последние 5 лет возрос в 7 раз, говорит о том, что наш огромный, притягательный край действительно интересует людей. Чтобы сделать Приморье еще более интересным, мы прорабатываем новые туристические маршруты, в том числе и вместе с туроператорами. Реализуем культурные проекты федерального масштаба: например, не так давно мы при участии Валерия Гергиева мы открыли Приморскую сцену Мариинского театра. Ведутся работы по созданию филиала музея Эрмитаж. Буквально вчера у меня была встреча с Владимиром Гусевым, где мы обсуждали возможность открытия филиала Русского музея, для которого у нас уже подобрано здание и составлено техническое задание на его реконструкцию. Помещение мы нашли и скоро подготовим для открытия филиала Третьяковской картинной галереи, соглашение о создании которого уже подписано. В октябре при спонсорской поддержке Ингосстраха будет организована первая экспозиция, а сегодня, в рамках ВЭФ, к нам привезена всемирно известная картина Исаака Левитана "Март". Все помнят это полотно по иллюстрациям в школьных учебниках, а сейчас участники форума могут увидеть оригинал, который редко выставляется где-то кроме стен Третьяковки. — Наверняка филиалы известнейших российских музеев станут популярны среди иностранных туристов, которые приезжают в регион. Кстати, какова судьба круизного маршрута, который был создан между Приморьем и Южной Кореей? Его используют корейские туристы для посещения края? — Да, наш маршрут, на котором работает компания DBS Cruise Ferry, работает. Точнее сказать, возобновил свою работу после того, как мы вместе с корейскими коллегами приложили немало усилий. Если не ошибаюсь, до конца года у нас планируется 14 заходов круизных судов, в том числе из Кореи и Японии, в порты края. Напомню, что еще несколько лет назад подобные суда заходили к нам один – два раза в год. — Вы сказали, что для привлечения новых инвесторов нужно показать, что уже сделано, продемонстрировать "истории успеха". Появятся ли подобные истории после третьего ВЭФ? Сколько соглашений, с кем и на какую сумму вы намерены подписать? — На первом Восточном форуме мы подписали соглашения на 100 млрд рублей, на втором форуме сумма инвестиций в край по подписанным соглашениям составила 200 млрд рублей. Сейчас о том, каким станет эта цифра по итогам этого форума, я не могу сказать, по итогам работы всех трех дней работы мы обязательно подведем итоги. Например, с "Русагро-Приморье" мы планируем подписать соглашение по созданию молочных животноводческих комплексов – это только один проект. — Традиционно ВЭФ проходит на острове Русский, концепция развития которого была принята недавно. Нам известно, что сейчас уже идут активные переговоры с инвесторами, в том числе речь идет о привлечении китайских инвесторов. Как вы расцениваете стратегию, как будет администрация Приморского края участвовать в ее реализации и когда ожидается старт наиболее знаковых проектов? — Мы принимали непосредственное участие в создании этой концепции. Это наша совместная концепция с правительством РФ. Основная суть в том, чтобы оградить остров от любых вредных производств и пресечь возможность их создания на его территории – такая задача была изначально поставлена президентом страны. На острове Русский упор будет сделан на развитие наукоемкого производства и образования. Вы знаете, что уже действует и принимает студентов со всего мира Дальневосточный федеральный университет – самое крупное и сильно учебное заведение на Дальнем Востоке. В прошлом году открылся океанариум, который является крупнейшим научно-образовательным центром, в котором изучается поведение рыб и морских животных.

Смотрите также Концепция развития острова Русский предусматривает введение tax free

Если говорить о будущих проектах, то наиболее приоритетна для острова ядерная медицина. В дни форума мы подпишем соглашение о совместной работе в этом направлении с "Росатомом". Уже можно с уверенностью говорить, что это соглашение не останется на бумаге, потому что нами уже разработан и опубликован на официальном сайте правительства региона концессионный договор по созданию Центра ядерной медицины. Работа над документом велась три года, мы согласовали все параметры, и сейчас речь идет о производстве такого серьезного оборудования как циклотрон, лаборатория радиофармпрепаратов, установка еще одного ПЭТ-сканнера. Первый в Приморье ПЭТ-сканер, радиофармпрепараты для которого мы привозим из Хабаровска, установлен в ДВФУ, и с его помощью уже обследовано 1200 человек. Предполагаемая мощность нового центра – примерно 6 тысяч больных в год. Кроме того, с нашими японскими коллегами мы обсуждаем создание на острове Русский центра протонной медицины – это альтернативный способ лечения онкологических заболеваний, высокоточный, наиболее лояльный к пациенту, так как воздействует на ткани только раковой опухоли, не убивая клетки здоровых тканей. Разумеется, реализация этих проектов потребует строительства новых корпусов на острове Русский, и оба центра будут встроены в систему ДВФУ, чтобы мы имели возможность подключать в работе в них студентов и преподавательский состав. — Вы упомянули в начале беседы про вчерашнюю встречу с президентом Монголии, которая, как и многие иностранные партнеры заинтересованы в поставках грузов через Приморье. Поэтому нельзя не спросить о том, как сегодня реализуются проекты транспортных коридоров "Приморье-1" и "Приморье-2"? — Переговоры о развитии этих проектов сегодня вышли уже на уровень переговоров глав государств, сейчас речь идет об их расширении. Мы сегодня закончили небольшой участок в обход города Артем. Сейчас идут работы на участке до Большого Камня. Он будет закончен к 2020 году, и мы приступаем к проектированию третьего участка. При этом новые участки транспортного коридора будут сделаны из бетона, то есть это будет долговечная четырехполосная дорога, которая сможет выдерживать больше грузов, и первый капитальный ремонт которой потребуется не раньше, чем через 25 лет.

Смотрите также Минвостокразвития предлагает ускорить транзит грузов по транспортным коридорам в Приморье