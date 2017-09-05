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5 сентября, 16:37
На ВЭФ-2017 ожидается теплая и ветреная погода

Глава Гидрометцентра отметил, в сентябре в Приморье открыт купальный сезон

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Теплая и ветреная погода ожидается 6-7 сентября во Владивостоке, где пройдет Восточный экономический форум - воздух прогреется до 27 градусов, температура воды 20-21 градус. Об этом ТАСС рассказал во вторник глава Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Никаких штормовых предупреждений: в ночь на 6 число можно говорить о тумане, дождик, если и будет, то совершенно незначительный, не более 2 мм выпадет. Температура ночью 17-19 градусов, правда ветер будет типичный для Приморья - 10-15 м/с. Днем потеплеет до 22-24 градусов. 7 числа будет совсем тепло -  22-27 градусов, ветер умеренный - 6-11 м/с", - обнадеживает Вильфанд.

Как рассказал собеседник агентства, в сентябре в Приморье открыт купальный сезон, температура воды держится в районе 20-21 градуса.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017Россия
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