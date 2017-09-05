Министерство развития Дальнего Востока создало специальную комиссию, чтобы получать информацию от людей, заинтересованных в развитии ТОР

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Территории опережающего развития (ТОР) являются уникальной возможностью для развития бизнеса, но для привлечения предпринимателей необходимо донести до них информацию о предоставляемых мерах государственной поддержки. К такому выводу пришли участники прошедшей во вторник дискуссионной площадки Восточного экономического форума "ТОР и СПВ - эффективный стимул молодежного предпринимательства?".

"Информации о всевозможных преференциях и режимах достаточно, но ее нужно давать в СМИ, показывать привлекательность. Многие слышат - да, есть какая-то территория опережающего развития (ТОР), но не знают, зачем она и как она работает", - сказал Сергей Ходов, коммерческий директор одного из резидентов Свободного порта Владивосток (СПВ) - компании "ДЮК Авеста".

Диалог с бизнесом

Заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока Павел Волков отметил, что ведомство создало комиссию, чтобы получать информацию от людей, которые заинтересованы в развитии ТОР. "Это площадка для обсуждения, все люди, заинтересованные в развитии Дальнего Востока, могут участвовать", - подчеркнул он.

Для лоббирования интересов молодых предпринимателей генеральный директор "Корпорации развития Дальнего Востока" (КРДВ) Денис Тихонов предложил включить в эту комиссию их представителей.

По его словам, роль корпорации как раз заключается в том, чтобы сделать диалог между государством и предпринимателями максимально эффективным. Помимо информирования молодых бизнесменов о мерах господдержки на территории Дальнего Востока, необходимо узнавать их мнение о действующих преференциях, считает Тихонов.

Он также заявил, что министерство развития Дальнего Востока совместно с корпорацией рассмотрит возможность введения специальных мер поддержки для начинающих предпринимателей. Тихонов отметил, что КРДВ обязательно организует диалог между большими компаниями и начинающими предпринимателями, так как небольшие компании могут строить свой бизнес вокруг крупных проектов.

Современные тенденции

Новый бизнес должен основываться на современных технологиях, а не на добыче полезных ископаемых, считает Волков. "Если посмотреть топ-10 компаний, то там, кроме ExxonMobil, все остальные - в сфере IT-технологий, - сказал замминистра. - Поэтому здесь надо создавать дело, которое двигало бы Дальний Восток, приближало бы его к Азии, которая впереди нас".

"Если раньше говорили про автоматизацию, то сегодня просят уже роботизацию. Чтобы рутинные операции выполнялись с помощью программ, что позволит высвободить ресурсы и человеческий капитал на другие вещи, - рассказала Ольга Сурикова, руководитель Дальневосточной практики международной сети КПМГ (аудиторских, налоговых и консультационных услуг). - Это то, с чем мы будем иметь дело через два-три года - насколько инфраструктура ТОР готова к этому"?

Проблемы ТОР

Павел Волков отметил, что резиденты ТОР по-прежнему сталкиваются с проблемой получения земельных участков. "Вроде создана база, есть обязанность их предоставлять, но есть множество бюрократических трюков, чтобы избежать этого, - сообщил замминистра. - Сейчас мы разрабатываем поправки, чтобы решить эту проблему".

Он также отметил, что зачастую размещение участков по кадастровой карте не совпадает с реальным их положением. "Например, вы думаете, что у вас земля рядом с линией электропередачи, а можете оказаться в 20-30 км от нее", - рассказал Волков. Среди других проблем замминистра назвал излишнюю бюрократию при таможенном регулировании и иногда присутствующий формальный подход в работе главной управляющей компании.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Во вторник, 5 сентября, проходит ряд мероприятий в рамках предварительной программы. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.