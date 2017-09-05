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5 сентября, 17:12
ПАО "Высочайший" ввело в эксплуатацию первую очередь Тарынского ГОКа

После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ПАО "Высочайший" (GV Gold) ввело в промышленную эксплуатацию первую очередь производства Тарынского ГОКа в Якутии. Разрешение на запуск дал во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Ранее сообщалось, что общий объем инвестиций в реализацию проекта составил 9,8 млрд рублей, из которых 978 млн рублей - государственная инфраструктурная поддержка. После запуска предприятия и его выхода на проектную мощность ежегодные налоговые отчисления в региональный и федеральный бюджеты составят около 500 млн рублей.

Кроме того, президент дал разрешение на запуск производства по огранке алмазов в Приморском крае, которое открыла индийская компания KGK Group.

Также получили разрешения на запуск проекты строительства завода по глубокой переработке сои в Амурской области и завода по производству сухих пиломатериалов из ели и пихты в Амурске Хабаровского края.

Третий Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 6-7 сентября. Агентство ТАСС является генеральным информационным партнером, официальным фотохост-агентством и модератором зоны презентаций инвестиционных проектов ВЭФ-2017.

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ВЭФ-2017
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