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5 сентября, 17:19
"Полюс" начал горячий пуск Наталкинского ГОКа

Разрешение на запуск дал во вторник в рамках Восточного экономического форума Владимир Путин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ПАО "Полюс" начал горячий пуск Наталкинского ГОКа в Магаданской области. Разрешение на запуск дал во вторник президент РФ Владимир Путин в рамках Восточного экономического форума.

Наталкинское золоторудное месторождение расположено в 400 км от порта Магадан на Дальнем Востоке России. Тип разработки - открытый карьер.

"Полюс" планирует вывести на полную мощность золотоизвлекательную фабрику на данном месторождении к 2019 году и производить там 420-470 тыс. унций золота в год. Оцененные по международным стандартам доказанные и вероятные запасы месторождения - 16 млн унций, выявленные ресурсы - 34 млн унций.

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